​Çevre dostu belediye 25 yıllık ağaçlara yeniden hayat verdi

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, ağaçlara hiçbir zarar vermeden, Park 75’te uygun buldukları alana dikiminin yapılacağını ifade ederek, “Böylelikle hem çevre dostu hem de vatandaşımızın faydasına bir iş yapmış olacağız” dedi.

Kayapınar Belediyesi Mahabad Bulvarı’ndan Tekel Caddesi ve Mastfroş Caddesi’nde 20 metre genişliğinde ve 1 km uzunluğundaki imar yolunun yapımına ağaç sökme makinesi ile yapılan sökme çalışmalarının ardından başlanacak ve yol bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulunacaktır.

Ağaç sökme çalışmalarını yerinde inceleyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar Belediyesi olarak her zaman doğa dostu, ağaç dostu, çevre dostu bir belediye anlayışı ile hizmet verdiklerini ifade ederek, Belediye olarak İlçemize kazandırdığımız ve kazandırmaya devam ettiğimiz yeşil alanlar da bu anlayışımızın en önemli göstergesidir” dedi.

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“Bir yandan yeni imar yolları açıyoruz, diğer yandan da yeşil alanları koruyoruz”

Kayapınar Belediyesi olarak ilçede birçok yeşil alana sahip olduklarının altını çizen Karaman, “Biz yeni imar yolları açıldığında da yeşil alanları kaybetmekten ziyade ilçeye daha çok yeşil alan kazandırmak hedefindeyiz. İlçemiz sınırları içerisinde imar uygulamasından önce dikilen, Medya Mahallemizin sınırları içerisinde yer alan eski Tekel Tütün Fabrikası arazisinin bulunduğu alanda 20-25 yaş aralığında olan 150 ağacımız bulunmaktadır. Açacağımız bu yeni imar yolu ile Mahabbad Bulvarının arkasındaki bin 500 adet konutun ulaşımı sağlanarak, bölgedeki trafik akışı da rahatlayacaktır.

Park 75’te ayarladığımız uygun alanlara tekrar dikeceğimiz ağaçlarlar hem çevre dostu bir iş yapmış olacağız hem de vatandaşımızın faydasına bir iş yapmış olacağız. Park 75’e dikeceğimiz bu ağaçlar Çevre ve Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde özenle sulaması ve bakımı yapılacaktır. Yaklaşık 1 hafta içerisinde bu ağaçları söktükten sonra yolun alt yapısını tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.