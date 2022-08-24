Çevre dostu otobüs Düzce yollarında teste çıktı

Düzce Belediyesi, Türkiye’ye örnek ulaşım modeline bir yenisini daha katmak amacıyla elektrikli otobüsü test etmeye başladı. Başkan Dr. Faruk Özlü, bir çok ile örnek olan toplu ulaşım sistemine elektrikli otobüslerin de entegre edilmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Düzce Belediyesi, tamamı yerli ve milli üretim olan elektrikli otobüsü test etmeye başladı. Çevre dostu ve ekonomik ulaşım imkanı sunan "Doğuştan yüzde 100 elektrikli" otobüsü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de inceleyerek, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

'Elektrikli otobüslere geçisi düşünüyoruz'

Avrupa’da 400 adet, Türkiye’de ise birkaç belediyede kullanılan 450 kilometre menzilli elektrikli otobüsler hakkında firma yetkililerinden bilgi alan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Elektrikli araçların yakıt tüketimi diğer yakıtlara göre yüzde 10 avantaj sağlıyor. Belediyemizin bütün binalarının çatısını güneş panelleri ile donatmak için çalışmalara başladık. Güneş panellerinden gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürsek belediye ihtiyaçları ve toplu taşıma sisteminin tamamına kullanmak istiyoruz. Güneş panellerinden elektrik enerjisini elektrikli araçlara da kullanarak, toplu taşıma bedelleri çok cüzi bir fiyata düşürmek istiyoruz. Güneş panellerinin ve elektrikli araçlara geçiş ciddi bir yatırım gerektiriyor. Uluslararası kuruluşlardan hibe desteği almayı düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

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'Örnek olmaya devam etmek istiyoruz'

Otobüs ile yolculuk eden Başkan Yardımcısı Hasan Günden ise, “Türkiye’ye örnek bir ulaşım modeli uyguluyoruz. Ulaşım Master Planımız ve şehir içi ağ optimizasyonumuz konusunda örnek iller arasındayız. Elektrikli otobüs ile bu modernizasyona yavaş yavaş geçerek ilkler arasına girmek istiyoruz. Arazi yapısıyla uygun olduğunu da gördük. Testten sonra hesaplamalarımızı yaparak ulaşım açısından örnek olmaya devam edeceğiz. Hava kirliliğinin önüne geçen ve gürültüsüz çalışan, çevre dostu otobüsler sayesinde ses ve çevre kirliliğinin de önüne geçmek istiyoruz. Elektrikli otobüslerin konfor ve bakım maliyetlerinin de az olması, toplu taşımaya olan bakış açısını olumlu yönde etkileyecektir” dedi.