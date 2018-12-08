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Çevre bilinci ahlak meselesidir

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı’na katılan Emine Erdoğan, “Çevreyle kurduğumuz ilişki, ahlak meselesidir, dünyanın bize emanet olduğu bilinci ile ilgilidir. Gelecek nesillerin yaşama kalitesinden de sorumluyuz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan,
Emine Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Atık yönetimi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi ama sevinerek gördüğüm bir şey var ki, o da Türkiye’nin bu konuda lokal değil, tüm yurtta, kapsamlı bir seferberlik içinde olması. Şunu unutmamalıyız, çevreyle kurduğumuz ilişki, bir ahlak meselesidir, dünyanın bize bir emanet olduğu bilinci ile ilgilidir. Bugünümüzden olduğu kadar gelecek nesillerin yaşam kalitesinden de sorumluyuz.” dedi.

LAYIKIYLA ELE ALINACAK

Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı”na katıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan çevrenin bu zirvede layıkıyla ele alınacağını dile getirerek, zirvenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

GÖK KUBBE EVİMİZİN ÇATISI

Erdoğan, “Altında yaşadığımız gök kubbe, ortak evimizin çatısıdır. Bu çatı altında, tüm yaratılmışlarla beraber büyük bir ailenin parçası olarak yaşıyoruz. Fakat ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum.” diye konuştu. Plastik, biyoçeşitliliğin de baş düşmanıdır” diyen Erdoğan, Plastik yiyip ölen albatros kuşları, gagasına sakız yapışan kuşların acılı ölümü, plastik halkalara sıkışmış deniz canlıları ve daha niceleri...” diye konuştu.

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