Gündem Cezaevlerinden tahliyeler başladı Çıkanlar için sıkı koronavirüs önlemi
İSTANBUL

Cezaevlerinden tahliyeler başladı: Çıkanlar için sıkı koronavirüs önlemi

Ceza İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilen mahkumlar İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler İETT otobüsleri ile yapıldı.
İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler İETT otobüsleri ile yapıldı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

  • Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.

KORONA ÖNLEMİ ALINDI

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.

Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

90 bin kişiye tahliye: 45 bin mahkum tahliye edilecek, 45 bini açık cezaevinden izne gönderilecek
GÜNDEM
90 bin kişiye tahliye: 45 bin mahkum tahliye edilecek, 45 bini açık cezaevinden izne gönderilecek

ADIYAMAN'DA 715 HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 715 hükümlü tahliye edildi.

İHA
Adıyaman'da infaz düzenlemesiyle 715 hükümlü tahliye edildin

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, belediye otobüslerine bindirilerek Valilik önüne getirildi.

  • Hükümlüler, otobüsten indikten sonra yakınları tarafından karşılanarak evlerine döndü. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlendi.

Hükümlü yakınlarından Cengiz Kütük, yaptığı açıklamada, Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'a geldiğini belirterek, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilen amcamı bekliyorum. Hükümlülere verilen haktan dolayı devletimizin yetkililerine teşekkür ederim. " dedi.

İHA
Adıyaman'da infaz düzenlemesiyle 715 hükümlü tahliye edildin

Hükümlülerden İsmail Tosun ise infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cezaevinden tahliye oldum. Mutluyum, aileme kavuştum." diye konuştu.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

İnfaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
GÜNDEM
İnfaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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