Gündem Cezayı yedi kahkahayı bastı Şöyle poz vereyim pişkin pişkin çıksın
DENİZLİ

Cezayı yedi kahkahayı bastı: Şöyle poz vereyim pişkin pişkin çıksın

Denizli’de kısıtlamayı delerek eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıkan genç kız, kendisine ceza kesilince gülmeye başladı. Araması olduğu için gözaltına alınıp karakola götürülen genç kız "Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın” diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.

Haber Merkezi İHA
Kendisine ceza kesilen genç kız gazetecilere poz verdi.
Kendisine ceza kesilen genç kız gazetecilere poz verdi.

Edinilen bilgiye göre; gece yarısından sonra Denizli - Antalya karayolu üzerinde seyreden ve içerisinde üç gencin bulunduğu ticari taksiyi fark eden motosikletli polis ekipleri, gençlerin hareketlerinden şüphelenince aracı durdurmak istedi. Takip sırasında iki kez polislerin ikazına kayıtsız kalan ticari taksi, bir süre daha seyir ettikten sonra Pelitlibağ Mahallesi kavşağında durduruldu.

İHA
Genç kızkendisine ceza kesilince gülmeye başladı.

Araçtan indirilen ve aşırı alkollü oldukları görülen üç gence, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 3 bin 150 TL’den para cezası kesildi. Ceza tutanağını imzalarken gazetecileri karşısında gören 24 yaşındaki S.H. adlı genç kız, bir anda gülmeye başladı.

  • Olayı görüntüleyen gazetecinin “Kısıtlamada neden dışarıya çıktınız” sorusuna da ilgin bir cevap veren S.H., “Arkadaşıma gidiyordum. Şu an ceza yedim ve kaç para olduğunu biliyorum. Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın” diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.

Yapılan GBT sorgusunda başka bir suçtan daha arandığı belirlenen S.H., gözaltına alındı. Sivil polis ekibine teslim edilen S.H., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için karakola götürüldü.

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Polis ekiplerinin kontrol noktasından taksi ile yoluna devam etmek isteyen yolcu Cansu K., izin belgesi olmaması üzerine araçtan indirildi. Kendisine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3150 TL idari para cezası uygulanacağını anlayan kadın polis ekiplerine “Beni daha önce 4 kontrol noktasından neden geçirdiler? Kimse ceza yazmadı siz neden yazıyorsunuz?” dedi. Kadın ayrıca, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Görüntüleri silin. Benim amcam polis. Eniştem savcı.” şeklinde konuştu.

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