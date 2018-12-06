CHP 11 il için belediye başkan adaylarını açıkladı​

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adaylarını açıklamaya başladı. CHP’nin Eskişehir, Karaman ve Kırşehir Belediye Başkan adayları belli oldu.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, CHP MYK’dan geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. CHP PM’de yapılan oylamaya göre CHP’nin Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege, Kırşehir Belediye Başkan adayı ise Selahattin Ekicioğlu oldu.

Yine yapılan açıklamaya göre, CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin Çanakkale Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Ülgür Gökhan oldu.

İşte CHP’nin açıklanan adayları:

Edirne : Recep Gürkan

: Recep Gürkan Hatay : Lütfi Savaş

: Lütfi Savaş Sinop : Barış Ayhan

: Barış Ayhan Çanakkale : Ülgür Gökhan

: Ülgür Gökhan Eskişehir : Yılmaz Büyükerşen

: Yılmaz Büyükerşen Karaman : Emin Ege

: Emin Ege Kırşehir : Selahattin Ekicioğlu

: Selahattin Ekicioğlu Mardin : Süleyman Sarı

: Süleyman Sarı Muğla : Osman Gürün

: Osman Gürün Konya : Bülent Ecevit Tatlıdil

: Bülent Ecevit Tatlıdil Tunceli: Yusuf Kenan Aydın