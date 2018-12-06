CHP 11 il için belediye başkan adaylarını açıkladı​

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adaylarını açıklamaya başladı. CHP’nin Eskişehir, Karaman ve Kırşehir Belediye Başkan adayları belli oldu.
GazeteDuvar'da yer alan habere göre, CHP MYK’dan geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. CHP PM’de yapılan oylamaya göre CHP’nin Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege, Kırşehir Belediye Başkan adayı ise Selahattin Ekicioğlu oldu.
Yine yapılan açıklamaya göre, CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin Çanakkale Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Ülgür Gökhan oldu.
İşte CHP’nin açıklanan adayları:
- Edirne: Recep Gürkan
- Hatay: Lütfi Savaş
- Sinop: Barış Ayhan
- Çanakkale: Ülgür Gökhan
- Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen
- Karaman: Emin Ege
- Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
- Mardin: Süleyman Sarı
- Muğla: Osman Gürün
- Konya: Bülent Ecevit Tatlıdil
- Tunceli: Yusuf Kenan Aydın