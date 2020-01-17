CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci başladı: Satıldı, ev yapıldı, yakıldı, otopark yapıldı

1800’lü yıllarda yapılan Hoca Yusuf Camii, 1938 yılında satıldı. Ardından 3 parsele ayrılan mescit ve bahçesi eve dönüştürüldü. Ördekli Hamamı altındaki tarihi Hoca Yunus Mescidi bir süre sonra sahiplerininin evleri kullanmamasıyla birlikte tinercilerin mekânı haline geldi. Daha sonra yangın çıkmasıyla 4 duvarı kalan mescit mahalle sakinlerin şikâyetiyle 2018 yılında yıkıldı. Şu ânda mescidin sadece batı kısmındaki duvarı ve bahçesindeki 2 katlı ev duruyor. Mescidin bulunduğu alan ise, mahalle sakinleri tarafından otopark olarak kullanılıyor.

İHA 1800’lü yıllarda yapılan Hoca Yusuf Camii, 1938 yılında satıldı.

Kamulaştırılması için hukuki süreç başlatıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın hayırlı olsun ziyaretinde, tarihi mescitlerin ayağa kaldırılmasıyla alakalı fahrî çalışmalar yürüten Sadettin Cangül, bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Bunun üzerine Canbolat’ın talimatıyla süreç hızlandırıldı.

Osmangazi Belediyesi’nin bu kamulaştırmayı yapmasına karar verilmesinin ardından istimlak meselesi oy birliğiyle meclisten geçti. Hissedarlarla yapılan görüşmede uzlaşmaya varılamayınca mescit alanının cebrî kamulaştırılması için hukuk süreci başlatıldı. Projesi çizilen mescit için mahkemeden çıkacak karar bekleniyor.

İHA Bursa’da CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Mescidi’nin yeniden ayağa kaldırılması için mahkeme süreci devam ediyor.

"Tinerciler ve kağıtçılar işgal etmiş"

1938 yılında Bursa’daki mescitlerin ve tarihî eserlerin satılığa çıktığını ifade eden Sadettin Cangül, "O dönemde, burası, vakıf mütevellîsinin aldığı kararla cami vasfından çıkarılıp satılmış. Yerine 2 katlı, 2 tane eve bölünmüş. Bahçesinde de 2 katlı bir ev yapılmış. Uzun yıllar burası terkedilmiş vaziyetteyken, tinerciler ve kağıtçılar işgal etmiş. Kendi aralarında yaptıkları kavgada mecsidi yakmışlar. Mescidin sadece 4 duvarı kalmış. Komşuların şikayeti ile 2018 yılında Osmangazi Belediyesine müracaat edilip burasının yıkılması istendi. O aşamada Osmangazi Belediyesi buranın fotoğraflarını çekip restitüsyon projesini hazırlattı" dedi.

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İHA Satıldıktan sonra tinercilerin mekanı haline gelen ve yangın ile beraber bir tarafı yıkılan mescid şu anda otopark olarak kullanılıyor.

Otopark olarak kullanılıyor

Kamulaştırma için görüşmelerin başladığını ifade eden Cangül, "O görüşmelerde uzlaşmaya varılamadı. 3 parsel halindeki mescit alanının cebrîi kamulaştırılması için hukukî süreç başladı. Bu aşamada Osmagazi Tapu Dairesine 3 parçanın kamulaştırılmasıyla ilgili bilgi verildi. Burada ikamet eden 90 yaşını geçmiş bir mahalle sakininin verdiği bilgiye göre, mescidin kuzey batı tarafında bir kabir var. Mescit alanında kazı yapılmaya başlandığında muhtemelen kabir de ortaya çıkacak. Şu ânda sadece batı duvarı var. Otopark olarak kullanılıyor. Bir de kuzey cephede bulunan parselde 2 katlı terk edilmiş kullanılmayan bir ev var" şeklinde konuştu.