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Gündem CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti Tepki toplayınca paylaşımını sildi
MALATYA

CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi

Halkın dini ve ahlaki değerlerini her fırsatta aşağılayan CHP zihniyeti, kendini bir kez daha kanıtladı. Malatya CHP Gençlik Kolları başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kuran-ı Kerim mealiyle "üzülüyormuş" taklidi yaparak alay etti. Gelen tepkiler üzerine Ozan Kaygusuz görüntüleri hesabından kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi
CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz'un videosu büyük tepki topladı.

CHP zihniyeti milletin değerlerini her fırsatta aşağışlamaya devam ediyor. Reklam kampanyalarından, sosyal medya tanıtımlarına varıncaya dek algı operasyonları devam ederken, Malatya Gençlik Kolları Başkanı'ndan Müslümanları ayağa kaldıran görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaştı

Sosyal medyada gündem listesine taşınan videoda, Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşının ayetlerle dalga geçtikleri görüldü. Kaygusuz, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada arkadaşlarıyla ağlıyormuş gibi yaparak o anları kayda aldı.

CHP’li gençlik kolları başkanı ayetle dalga geçti
OYNAT 00:28
CHP’li gençlik kolları başkanı ayetle dalga geçti
Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve yanındakiler ayetle dalga geçti. Kaygusuz, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada arkadaşlarıyla ağlıyormuş gibi yaparak o anları kayda aldı. Tepkilerin ardından videoyu silmek zorunda kaldı.


Paylaşımını sildi

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, birçok kullanıcı Kaygusuz'un gençlik kolları başkanlığından alınması gerektiğini söyledi. Tepkiler çığ gibi büyürken, Kaygusuz paylaşımını kısa sürede sildi.

​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
OYNAT 00:37
​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
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