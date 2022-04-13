CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi

CHP zihniyeti milletin değerlerini her fırsatta aşağışlamaya devam ediyor. Reklam kampanyalarından, sosyal medya tanıtımlarına varıncaya dek algı operasyonları devam ederken, Malatya Gençlik Kolları Başkanı'ndan Müslümanları ayağa kaldıran görüntüler geldi.
Sosyal medyada paylaştı
Sosyal medyada gündem listesine taşınan videoda, Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşının ayetlerle dalga geçtikleri görüldü. Kaygusuz, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada arkadaşlarıyla ağlıyormuş gibi yaparak o anları kayda aldı.
Paylaşımını sildi
Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, birçok kullanıcı Kaygusuz'un gençlik kolları başkanlığından alınması gerektiğini söyledi. Tepkiler çığ gibi büyürken, Kaygusuz paylaşımını kısa sürede sildi.