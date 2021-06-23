CHP Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi

CHP Ankara Milletvekili Taşcıer, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, CHP milletvekillerinin Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararının gerekçelerini anlattı.
"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı meşrulaştırıldı"
CHP'li Taşcıer, komisyonun amacından saptığını savunarak, tarihe not düşmek için komisyonda bulunmaya karar verdiklerini ancak yaşananların, artık komisyona iştirak etmelerini imkansız hale getirdiğini söyledi.
- Taşcıer, "Komisyonun resmiyetteki amacı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi olsa da Cumhur İttifakı'nın ajandası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak bir zemin yaratmaktır" ifadelerini kullandı.
"İstanbul Sözleşmesi karşıtlarına destek verildi"
CHP Hatay Milletvekili Şahin ise İstanbul Sözleşmesi'ni karalama kampanyalarına destek veren, sözleşmeyi hedef gösterenlere söz verilerek, 42 milyon kadının yaşam çığlıklarına itibar edilmedi" diye konuştu.