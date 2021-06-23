CHP Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi

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İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, '10 Ekim Katliamı' davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadelere yanıt olarak kamuoyu açıklamasında bulundu. Vakıf, ''10 Ekim Katliamı davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadeler çarpıtılarak vakfımızın İŞİD’e yardım ettiği iftirasında bulunulmuştur'' diyerek ''Bahse konu sosyal medya paylaşımları ya da haber içeriklerine bakıldığında, “Çamur at izi kalsın” saikiyle hareket edildiği, vakfımızla terör örgütleri arasında bağ kurulmaya çalışıldığı, yapılan yardım çalışmalarının bölgedeki insanlara yönelik değil de sanki illegal yapılara yönelik gerçekleştirildiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullandı.