Gündem CHP Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonundan çekildi
POLİTİKA

CHP Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'te kurulan 'Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'ndan çekildi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, çekilme kararlarına, komisyonun İstanbul Sözleşmesi'nin feshindeki rolünü gerekçe gösterdi.

Haber Merkezi AA
CHP Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonundan çekildi
Gamze Taşcıer

CHP Ankara Milletvekili Taşcıer, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, CHP milletvekillerinin Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararının gerekçelerini anlattı.

"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı meşrulaştırıldı"

CHP'li Taşcıer, komisyonun amacından saptığını savunarak, tarihe not düşmek için komisyonda bulunmaya karar verdiklerini ancak yaşananların, artık komisyona iştirak etmelerini imkansız hale getirdiğini söyledi.

  • Taşcıer, "Komisyonun resmiyetteki amacı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi olsa da Cumhur İttifakı'nın ajandası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak bir zemin yaratmaktır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Sözleşmesi karşıtlarına destek verildi"

CHP Hatay Milletvekili Şahin ise İstanbul Sözleşmesi'ni karalama kampanyalarına destek veren, sözleşmeyi hedef gösterenlere söz verilerek, 42 milyon kadının yaşam çığlıklarına itibar edilmedi" diye konuştu.

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