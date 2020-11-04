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Gündem CHP ve HDPliler korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMMye bir grubu sokmak isteyince arbede çıktı
POLİTİKA

CHP ve HDP'liler korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMM'ye bir grubu sokmak isteyince arbede çıktı

DİSK üyelerinin TBMM önünde yapacağı eyleme, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmedi. Bazı CHP ve HDP'li milletvekillerinin grubu içeriye almak istemesi üzerine meclis önünde arbede yaşandı.

Haber Merkezi AA
Milletvekillerinin DİSK üyelerini içeriye sokmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.
Milletvekillerinin DİSK üyelerini içeriye sokmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

CHP, HDP için yurt dışında eylem yapacak
GÜNDEM
CHP, HDP için yurt dışında eylem yapacak

TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK üyesi, Dikmen kapısı önünde eylem yapmak istedi.

CHP ve HDP vekilleri içeri almaya çalıştı

Basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen gruba, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmedi. Bu gelişme üzerine CHP ve HDP'li milletvekilleri grubu içeri sokmak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmeyince, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı.

AA

Polis tarafından uzaklaştırıldılar

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından gerginlik sona erdi. Diğer DİSK üyeleri, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
OYNAT 00:35
Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntülerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola seçim çalışması yapıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakında HDP'nin olmaması, seçmenin ürkmemesi olarak yorumlanmıştı. Seçim çalışmaları sürecinde gizlenemeyen bu ittifak artık gün yüzüne çıktı.


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