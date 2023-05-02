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CHP yandaşı Aysever Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: Oy vereceğiz ama aptal değiliz

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun vaadlerine ateş püsküren Aysever, "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz" ifadelerini kullandı.

14:44 . 2/05/2023 Salı
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Kılıçdaroğlu-Aysever

Kılıçdaroğlu-Aysever

Muhalif gazeteci Enver Aysever 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun "baharlar gelecek" diye vadettiği şeylere kimsenin inanmadığını ancak Erdoğan'ı devirmek için yine de kendisine oy vereceğini açıklayarak "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz." dedi.

'Eyvallah diyecek değiliz'

Aysever "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Evet Kılıçdaroğlu'na bu fetret devri bitsin diye oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz. Karı-koca mitinglerde yapılan kalplere ellerinde çiçeklerle gelip eğilenlere eyvallah diyecek değiliz." ifadelerini kullandı.



Karamollaoğlu'na 'Sivas katili' dedi

Öte yandan Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti. Mezhep siyaseti yapan Kılıçdaroğlu'na da ateş püsküren Aysever, "Hepsi patronun adamları" dedi.


#kemal kılıçdaroğlu
#enver aysever
#seçim
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