CHP yandaşı Aysever Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: Oy vereceğiz ama aptal değiliz

Muhalif gazeteci Enver Aysever 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun "baharlar gelecek" diye vadettiği şeylere kimsenin inanmadığını ancak Erdoğan'ı devirmek için yine de kendisine oy vereceğini açıklayarak "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz." dedi.

'Eyvallah diyecek değiliz'

Aysever "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Evet Kılıçdaroğlu'na bu fetret devri bitsin diye oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz. Karı-koca mitinglerde yapılan kalplere ellerinde çiçeklerle gelip eğilenlere eyvallah diyecek değiliz." ifadelerini kullandı.









Karamollaoğlu'na 'Sivas katili' dedi

Öte yandan Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti. Mezhep siyaseti yapan Kılıçdaroğlu'na da ateş püsküren Aysever, "Hepsi patronun adamları" dedi.



