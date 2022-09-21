CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in tartışma yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını değerlendiren Atıcı, "Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş." dedi.

"İTTİFAK VARSA TABİİ Kİ BAKANLIK VERMEK ZORUNDASINIZ"

Aslında sarf edilen cümlede bir şey olmadığını söyleyen Atıcı, "Olayın bir teorik boyutu var, bir de pratikte uygulama boyutu var. Teorik boyutuna göre HDP; yasal ve meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız. Eğer ittifak ve koalisyon yoksa niye bakanlık veresiniz? Teorik olarak anayasaya göre parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere bakanlık verilir. Hatta grubu yoksa bile, milletvekili değilse bile bakanlık verilebilir." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:53 CHP'li Aytuğ Atıcı'dan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Parti'nin istediği gibi konuştu CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, partisinin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözünü TVNET'te değerlendirdi. Tekin için 'Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş.' diyen Atıcı, 'Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Anayasada ne yazdığını hepimiz biliyoruz. üzerinde yaygara kopartılacak bir durum değil bu." diyen Atıcı "HDP'ye bakanlık verilebilir cevabı bu kadar yaygara koparıyor ise, AK Parti'nin HDP'ye verdiği 2 bakanlık var. 2015 7 Haziran 1 Kasım arası. Anayasa diyor ki; 'Hükümet kurulamadığında seçim hükümeti kurulur.' Anayasaya göre bir zorunluluk." açıklamasında bulundu.

"BAKANLIK YAPAN HDP'LİLER KÖTÜ İNSANLAR DEĞİL"

Bu bakanlıkları verenin AK Parti değil anayasa olduğu anımsatılan Atıcı, "Anayasaya göre herkese bakanlık verilebilir. Yeter ki TC vatandaşı olsun, suç işlememiş olsun. Teorik olarak verilebilir. AK Parti vermiş mi? Vermiş. AK Parti anayasaya göre mecburen vermiş gibi görünmekle beraber aslında değil. 2015 yılında hükümet kurulabilirdi. Kurulamamasının bir tek müsebbibi vardır o da AK Parti." diye konuştu.

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Bakanlıkta görev alan HDP'lilerin kötü insanlar olmadığını söyleyen Atıcı, "Burada ben HDP'lilere bakanlık veren bir zihniyetin, 'Vay sen CHP olarak nasıl HDP'ye bakanlık vermeyi düşünebilirsin' bile demesini yadırgıyorum ve tezat buluyorum." ifadelerini kullandı.