Gündem CHPli Aytuğ Atıcıdan partiyi karıştıracak sözler Gürsel Tekin AK Partinin istediği gibi konuştu
POLİTİKA

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Parti'nin istediği gibi konuştu

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, partisinin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözünü TVNET'te değerlendirdi. Tekin için "Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş." diyen Atıcı, "Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Aytuğ Atıcıdan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Partinin istediği gibi konuştu
Aytuğ Atıcı

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in tartışma yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını değerlendiren Atıcı, "Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş." dedi.

"İTTİFAK VARSA TABİİ Kİ BAKANLIK VERMEK ZORUNDASINIZ"

Aslında sarf edilen cümlede bir şey olmadığını söyleyen Atıcı, "Olayın bir teorik boyutu var, bir de pratikte uygulama boyutu var. Teorik boyutuna göre HDP; yasal ve meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız. Eğer ittifak ve koalisyon yoksa niye bakanlık veresiniz? Teorik olarak anayasaya göre parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere bakanlık verilir. Hatta grubu yoksa bile, milletvekili değilse bile bakanlık verilebilir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Parti'nin istediği gibi konuştu
OYNAT 02:53
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Parti'nin istediği gibi konuştu
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, partisinin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözünü TVNET'te değerlendirdi. Tekin için 'Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş.' diyen Atıcı, 'Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız.' ifadelerini kullandı.

"Anayasada ne yazdığını hepimiz biliyoruz. üzerinde yaygara kopartılacak bir durum değil bu." diyen Atıcı "HDP'ye bakanlık verilebilir cevabı bu kadar yaygara koparıyor ise, AK Parti'nin HDP'ye verdiği 2 bakanlık var. 2015 7 Haziran 1 Kasım arası. Anayasa diyor ki; 'Hükümet kurulamadığında seçim hükümeti kurulur.' Anayasaya göre bir zorunluluk." açıklamasında bulundu.

"BAKANLIK YAPAN HDP'LİLER KÖTÜ İNSANLAR DEĞİL"

Bu bakanlıkları verenin AK Parti değil anayasa olduğu anımsatılan Atıcı, "Anayasaya göre herkese bakanlık verilebilir. Yeter ki TC vatandaşı olsun, suç işlememiş olsun. Teorik olarak verilebilir. AK Parti vermiş mi? Vermiş. AK Parti anayasaya göre mecburen vermiş gibi görünmekle beraber aslında değil. 2015 yılında hükümet kurulabilirdi. Kurulamamasının bir tek müsebbibi vardır o da AK Parti." diye konuştu.

Bakanlıkta görev alan HDP'lilerin kötü insanlar olmadığını söyleyen Atıcı, "Burada ben HDP'lilere bakanlık veren bir zihniyetin, 'Vay sen CHP olarak nasıl HDP'ye bakanlık vermeyi düşünebilirsin' bile demesini yadırgıyorum ve tezat buluyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Milli Muharip Uçak'a adım adım.
İstanbul da listede

İstanbul da listede

​Meteorolojiden 24 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu

​Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti

​Ferdi Tayfur şarkısını dinleyerek Ankara'yı turladı.

​ABD Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı.

​Eski ABD Başkanı Trump ve üç çocuğu dolandırıcılıkla suçlanıyor

Kastamonu'dan havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.