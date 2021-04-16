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İSTANBUL

CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaş son anda engelledi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 134 yıllık erguvan ağacı, belediye ekipleri tarafından kesilmek istendi. Mahalle sakinlerini karar sonrası İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'na başvurdu. Mahalleli için çok önemli olan ağaç kesilmekten kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
CHPli belediyeden ağaç katliamı: Vatandaş son anda engelledi
134 yıllık ağacı kesilmekten vatandaşlar kurtardı.


Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde bulunan 134 yıllık erguvan ağacı geçtiğimiz günlerde belediyesi ekipleri tarafından kesilmek istendi. Ancak ağacın kesileceğini ve yerine fidanlar dikileceğini öğrenen mahalle sakinleri ekiplere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ağacın kesilmesini engelledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ağaçta yaptığı ölçümler sonrası 134 yıllık ağacın boyunun 18.5 metreye ulaştığı tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından kesilmesi engellenen ağaç için İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu kesme kararını durdurdu.


“İSTANBUL'DA BU YAŞ VE BU BOYDA BAŞKA BİR ERGUVAN AĞACI YOK"

Mahalle sakini Gökhan Tan, “İBB kayıtlarına göre bu Erguvan ağacı en az 134 yıllık. İstanbul'da muhtemelen bu yaş ve bu boyda başka bir erguvan yok. Uzmanların söylediğine göre erguvanların yaşayabileceği maksimim boyut 10- 12 metre. Ancak bu erguvan ağacı tescilli bir ağaç olduğu zaman farklı muamele görecek" dedi.

'Kesip fidan dikeceğiz' dediler


Tan, “Geçen gün yoldan geçerken belediye ekiplerinden birinin bir mahalle sakinine bir şeyler anlattığını gördüm. 'Ağacı kesip yerine yeni fidan dikeceğiz' cümlesine duydum. Çok şaşırdım. Görevlinin elindeki kayıtlara baktığımda Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun Ekim 2020 yılında tebliğ ettiği 'anıt ağaç değildir alandan uzaklaştırılmasında sakınca yoktur' ibaresini gördüm. Bu ağacın kesilmesi ve yok edilmesi anlamına geliyor. Biz de o günden beri mahalle sakinleri olarak nöbetteyiz. Gerek Çevre Bakanlığı gerek Beşiktaş Belediyesi tarafından geri dönüşler aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise ağaçta bir ölçüm yaptı. Resmi kayıtlarda 17 metre olan ağacın 18.5 metreye ulaştığı tespit edildi" diye konuştu.


“AĞACIN APARTMANLARA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINABİLİR"


Mahallede bulunan erguvan ağacının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten mahalle sakini Melike Özgökçen, “Uzun süredir bu mahallede oturuyorum. Bu mahallede oturmamın sebeplerinden bir tanesi de ağaçların ve yeşilliğin bol olması. Belediye ekiplerinin ağacı kesmek istemesi ne kadar doğru emin değilim. Ağacın apartmanları da etkilediğini biliyoruz. Ancak bu ağacı buradan kesmek yok etmek demektir. Ağacın apartmanlara zarar vermemesi için önlem alınabilir" dedi. Mahalle sakinlerinden Hatice Ören ise, “Belediye ekipleri dün ağacı kesmek için geldi. Fakat biz mahalle sakinleri olarak ağacın riskli bölümünü budanıp geri kalan kısmının kurtarılmasını istiyoruz. Biz mahalle sakinleri olarak bu erguvan ağacının kesilmesini istemiyoruz" diye konuştu.
58 yıldır bu mahallede yaşadığını söyleyen mahalle sakini

  • Ergin Balkan ise “Bu ağaç çocukluğumdan beri var. Hatta bu erguvan ağacı İstanbul'un tarihi erguvan ağaçlarından biri. Dün belediye ekipleri ağacı kesmek için geldi. Biz mahalle sakinleri olarak ekipleri durdurduk. Biz şu an mahalleli olarak ağacın kesilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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“ERGUVAN AĞACI KESİLMESİ DURDURULDU"

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Maçka Meydanı sokak adresinde bulunan Erguvan ağacı kesilmesi hususu ile ilgili olarak İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun almış olduğu karar ile durdurulmuştur" denildi.

İzmir'de CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaşlar gözyaşlarıyla anlattı
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Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen CHP'li Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.
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Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
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Durumu gözyaşları ile anlatan ve görüntüleri çeken Didem Aybak, Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyorlar dedi.
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Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürüldü.
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İzmir'de CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaşlar gözyaşlarıyla anlattı
Daha önce sık çık çevre katliamlarıyla gündeme gelen CHP yönetimindeki belediyelerin son durağı İzmir oldu. Karaburun ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi. Ağaçların kesilmesini görüntüleyen mahalleli, ekipleri engellemek istedi ancak başarılı olamadı. Ağaçların kesilmesine engel olamayan mahallelilerden Didem Aybak, gözyaşlarına hakim olamadı.

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