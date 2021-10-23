CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü

Antalya'da CHP yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde Rusya-Türkiye Dostluk Parkı oluşturdu.
TOLSTOY BÜSTÜ YERLEŞTİRİLDİ
Park ve parkta bulunan ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstü bugün açıldı. Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.
HEDİYE EDİLEN BÜSTÜ AÇTILAR
Törende konuşan Uysal, "Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bütün Rus komşularıma, iyi komşulukları için teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.
Sevgili komşularım,
Turizmin başkenti Antalya'mızın kalbi Muratpaşa'mızda Dünya edebiyatının ölümsüz ismi Lev Tolstoy'un büstünün de yer aldığı Türkiye-Rusya Dostluk Parkı'mızın açılışını yaptık. Muratpaşa'mıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/2gZuZdS2l7
Sevgili komşularım,