Gündem CHPli belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor Muratpaşaya Tolstoy büstü
ANTALYA

CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü

CHP'nin yönetimindeki belediyelerde açılışı yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyeye hediye edilen Lev Tolstoy büstünün açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşaya Tolstoy büstü
Muratpaşa Belediyesi'ne hediye edilen Tolstoy büstü açıldı

Antalya'da CHP yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde Rusya-Türkiye Dostluk Parkı oluşturdu.

TOLSTOY BÜSTÜ YERLEŞTİRİLDİ

Park ve parkta bulunan ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstü bugün açıldı. Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

HEDİYE EDİLEN BÜSTÜ AÇTILAR

Törende konuşan Uysal, "Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bütün Rus komşularıma, iyi komşulukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.

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