CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, bir afetzedenin söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Şefkatli bir dokunuşun bile yeterli olduğunu söyleyen depremzede kadın, kendilerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a, "Bize, ’Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?’ demeniz yeterli. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, sadece devletimiz. Allah’ıma şükürler olsun" dedi.