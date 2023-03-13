CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çadırlara almadı.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay İskenderun'a depremzede çocuklara destek olmak gelen
Türkiye Diyanet Vakfı
görevlileri, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ile bölgeye geldiklerini ve gönüllü öğretmen olduklarını iddia eden kişilerce engellendi.
Yardıma engel oldular
Yardıma engel oldular
Görevlileri çadırlara almayan ve çocuklara çikolata dağıtılmasına dahi müsaade etmeyen kişiler,
Türkiye Diyanet Vakfı
yetkililerini adeta bölgeden kovdu.
Diyanet Vakfı görevlileri Beylikdüzü Belediyesi ile iş yaptıklarını belirten ve çadırlara girmelerine engel olan şahıslara
"Devletimizin çatısı altındasınız. Devlet memurları olarak biz de buradayız"
diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepkiyle karşılandı. Depremzedelere yardım için bölgede bulunan görevlileri engelleyen kişiler hakkında hukuki sürecin işletilip işletilmeyeceği merak ediliyor.
#İskenderun
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#Depremzede
#Türkiye Diyanet Vakfı
1 saat önce
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
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