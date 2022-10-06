Gündem CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri mesai saatlerinde grup toplantısında poz verdi
POLİTİKA

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri mesai saatlerinde grup toplantısında poz verdi

Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. CHP'nin grup toplantısında Türkiye'nin çeşitli illerinden parti teşkilatları boy gösterdi. Grup toplantısında mesaide olması gereken Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri Çağdaş G., Ali Deniz O., Hüseyin K.'nın olması dikkat çekti. Söz konusu isimlerin belediyedeki görevlerinin yanı sıra CHP Mersin İl Teşkilatında görev aldıkları ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri mesai saatlerinde grup toplantısında poz verdi
CHP Mersin Teşkilatı

TBMM'de geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşen CHP grup toplantısına Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri Çağdaş G., Ali Deniz O., Hüseyin K. katıldı. Mesai saatleri içerisinde siyasi parti toplantısında yer alan bu isimlerin izinli olup olmadıkları ise merak konusu oldu.

CHP İŞİ LİYAKAT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta liyakat tartışmalarına değinirken Çağdaş G., Ali Deniz O., Hüseyin K. 'nın hem belediyede görev alıp hem de partinin siyasi faaliyetleri içerisinde yer alması soru işaretlerine neden oldu.

ASIRLIK AĞACI ZEHİRLEDİ

Geçtiğimiz günlerde 50 yıllık kauçuk ağacını zehirlediği ortaya çıkan CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'da toplantıya katılanlar arasında yer aldı. Çevreci olduğunu sürekli dile getiren CHP'nin Çakır'ı toplantıya davet etmesi ve görevine devam ettirmesi CHP'nin çevreye hassasiyetini de göstermiş oldu.

Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.