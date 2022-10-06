CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri mesai saatlerinde grup toplantısında poz verdi

TBMM'de geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşen CHP grup toplantısına Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri Çağdaş G., Ali Deniz O., Hüseyin K. katıldı. Mesai saatleri içerisinde siyasi parti toplantısında yer alan bu isimlerin izinli olup olmadıkları ise merak konusu oldu.

CHP İŞİ LİYAKAT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta liyakat tartışmalarına değinirken Çağdaş G., Ali Deniz O., Hüseyin K. 'nın hem belediyede görev alıp hem de partinin siyasi faaliyetleri içerisinde yer alması soru işaretlerine neden oldu.

ASIRLIK AĞACI ZEHİRLEDİ

Geçtiğimiz günlerde 50 yıllık kauçuk ağacını zehirlediği ortaya çıkan CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'da toplantıya katılanlar arasında yer aldı. Çevreci olduğunu sürekli dile getiren CHP'nin Çakır'ı toplantıya davet etmesi ve görevine devam ettirmesi CHP'nin çevreye hassasiyetini de göstermiş oldu.