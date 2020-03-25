CHP'li Şarköy Belediyesi yardım isteyen köylüleri geri çevirdi, yardım eden AK Partili belediyeye de ceza kesti

Muhtarlara vatandaşlar çamurdan kurtulsun diye çıkma kilitli parke taşı verdi diye AK Partili Süleymanpaşa Belediyesine 24 Bin TL ceza kesen CHP’li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’a Şarköylü muhtarlar veryansın etti.

CHP’li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu



CHP’li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’a önce Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ardından AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, şimdi de Şarköylü muhtarlar tepki gösterdi.

Sokaklarda çamurdan yürünmüyor.

Mahalledeki kadınlar taşları döşedi

Şarköy Muhtarlar Derneği olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a ziyarete gittiklerini ve sokakların çamur içerisinde olduğunu ve kilit parke taşı istediklerini aktaran Çengelli Muhtarı Yunus Avcı, “Kendisinin veremeyeceğini Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’dan istememiz gerektiğini söyledi. Bizde bundan önce Alpay Var’dan istemiştik vermedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e ziyarete gittik ve kendisinden “Taşa ihtiyacımız var” dedik ve istedik. Cüneyt Yüksel’de bizi kırmadı, “Çıkma taşlarımız var” dedi ve bizde kabul ettik. Kendi imkanlarımızla mahallede yaşayan kadınlarımız sokaklara döşedi. Onun ardından Şarköy Belediyesi Zabıta ekipleri geldi ve taşları görmek istediler, sonrasında ceza kestiler” dedi.

Kilit taşlarının döşenmesinde kadınlar da çalıştı.





Zabıtalar bölgede geziyor



Devrimgazetesi.com.tr'de yer alan habere göre, Gölcük Mahalle Muhtarı Cemil Acun, ise çamurdan kurtulmak için döşedikleri taşlar nedeniyle zabıtların sürekli bölgede dolaştığını söyledi.

Köylüler kendi imkanları ile kilit taşlarını sokaklara döşedi.

"Cüneyt Yüksel’e teşekkür ediyoruz"





Konunun başlangıcının Muhtarlık Derneği Başkanlığı seçimlerine dayandığını söyleyen Şarköy Muhtarlar Derneği Başkanı Lütfü Akşar, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın muhtarlar derneği seçimlerine kendi adamını seçtirmek için telkinde ve tehdit bulunduğunu söyleyerek "Ben seçildikten sonra defalarca yardım istememize rağmen yardımda bulunmadı. Biz halkımız ve vatandaşlarımız için istiyoruz" dedi.

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel

“Kendi Şarköy Belediye Başkanımız Alpay Var yapmıyor, birde ceza kesiyor." diye konuşan Akşar, "endi mahallesi olmamasına rağmen bizi kırmayan ve yerine getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ediyoruz" dedi.



