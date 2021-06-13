CHP’li vekillerde Akşener şüphesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleri İYİ Parti içinde değerlendirilirken, iki liderin buluştukları iftar yemeğinde bu konunun da masaya yatırıldığı öne sürüldü. Kulislerde, Akşener’in Kılıçdaroğlu’na adaylığı konusunda yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakması ise CHP kulislerinde de tartışmaya neden oldu. Akşener’in bu hamlesi CHP kulislerinde operasyon olarak değerlendirildi. Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylamasının siyaseten saf dışı bırakma operasyonu olabileceği değerlendiriliyor. Parti kulislerinde buna örnek olarak Muharrem İnce olayı gösteriliyor.