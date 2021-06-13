Gündem CHPli vekillerde Akşener şüphesi
POLİTİKA

CHP’li vekillerde Akşener şüphesi

Millet İttifakı’nda 2023 adaylığı için karşılıklı nabız yoklanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakması CHP kulislerinde “Akşener, Kılıçdaroğlu’nu aday göstererek saf dışı bırakmak istiyor olabilir” yorumlarına neden oldu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’li vekillerde Akşener şüphesi
Meral Akşener

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleri İYİ Parti içinde değerlendirilirken, iki liderin buluştukları iftar yemeğinde bu konunun da masaya yatırıldığı öne sürüldü. Kulislerde, Akşener’in Kılıçdaroğlu’na adaylığı konusunda yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakması ise CHP kulislerinde de tartışmaya neden oldu. Akşener’in bu hamlesi CHP kulislerinde operasyon olarak değerlendirildi. Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylamasının siyaseten saf dışı bırakma operasyonu olabileceği değerlendiriliyor. Parti kulislerinde buna örnek olarak Muharrem İnce olayı gösteriliyor.

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