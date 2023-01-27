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CHP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fikret Bila altılı masanın icraatlarını anlattı: İlk etapta MIT değişecek

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halktv yazarı Fikret Bila, altılı masanın iktidar olmaları halinde ilk yapacaklarına ilişkin, "RTÜK Başkanı, TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlerini değiştirecekler" dedi.

09:22 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fikret Bila 6'lı masanın icraatlarını köşe yazısında yazdı

Fikret Bila 6'lı masanın icraatlarını köşe yazısında yazdı

Altılı masa 9 saat süren 11. toplantısında cumhurbaşkanı adayını tartışırken CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Fikret Bila altılı masanın iktidar olmaları halinde ilk medyayı dizayn edeceğini belirtti. Altılı masanın MIT Başkanlığını da değiştireceğini belirten Bila, "6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda" dedi


İLK İCRAATLARI BELLİ OLDU

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Bila altılı masaya dair,
" Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak. Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak. Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı’nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek. 6'lı partinin öncelikli olarak ortak bir parti binası tutacağını söyleyen Bila, 6 partinin ortak sloganlarla halkın karşısına çıkacağını belirtti. Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler için öncelik veren 6'lı masa, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda ortak bir program üzerinde anlaşmış gözüküyor. Değişecek isimlerin yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Hedefteki ilk isimlerin TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü olacağı söylendi."
ifadelerini kullandı.
#CHP
#Altılı masa
#Fikret Bila
2 saat önce
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fikret Bila altılı masanın icraatlarını anlattı: İlk etapta MIT değişecek
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