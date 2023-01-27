CHP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Fikret Bila altılı masanın icraatlarını anlattı: İlk etapta MIT değişecek

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Fikret Bila 6'lı masanın icraatlarını köşe yazısında yazdı
Altılı masa 9 saat süren 11. toplantısında cumhurbaşkanı adayını tartışırken CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Fikret Bila altılı masanın iktidar olmaları halinde ilk medyayı dizayn edeceğini belirtti. Altılı masanın MIT Başkanlığını da değiştireceğini belirten Bila, "6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda" dedi