Cide'de denize açılan balıkçılar beş bin kasa hamsi ile döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar, yaklaşık beş bin kasa hamsiyle limana ulaştı.
Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler önce kasalara alındı, sonra buzlanarak tırlara yüklendi.
Tırlara yüklenen balıklar Samsun'a götürülmek üzere yola çıktı.
Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.
Hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Önder, "Hamsi bolluğu geç başladı. Cide'de birkaç gün daha bu bolluk sürecek gibi görünüyor." dedi.
Limana balık almaya gelen Utku Can ise "Hamsi bolluğu yaşanıyor. Bizler de halk olarak bundan istifade ediyoruz. Kaptan ve balıkçılara teşekkür ediyorum." dedi.