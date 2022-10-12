Gündem Çiftlik evinde ele geçirilmişti 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğinin Suriyeden getirildiği ortaya çıktı
ADANA

Çiftlik evinde ele geçirilmişti: 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğinin Suriye'den getirildiği ortaya çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çiftlik evine düzenlenen baskında ele geçirilen 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğinin, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Çiftlik evinde ele geçirilmişti: 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeğinin Suriyeden getirildiği ortaya çıktı
Çiftlik evinde ele geçirilen 10 adet Kalaşnikof Suriye'den getirilmiş.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürülüğü ekipleri, 'uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.A.B.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisinin ardından harekete geçti. Şüphelinin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'ndeki çiftliği ile Yüreğir'deki evine, 14 Mayıs'ta baskın yapıldı. Bu sırada kaçmaya çalışan M.A.B., 2'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak ayağını kırdı. M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü.

Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde yapılan aramada ise odunluktaki sandığa gizlenmiş 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ile 720 kök Hint keneviri bulundu. Tedavisi sonrası M.A.B. ile birlikte çalıştığı tespit edilen N.D. yakalandı. Polisteki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SİLAH

Ekipler, kaçak silahların temin edilmesine ilişkin de çalışma başlattı. Bu kapsamda S.A. ve E.Ş.'nin Suriye'nin İdlib kentinden temin ettikleri uzun namlulu silahları İ.H. ve B.Y. aracılığı ile yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiklerini belirledi. Daha sonra silahların tutuklanan M.A.B. ve N.D.'ye teslim edildiği, tanesinin 2 bin dolara satıldığı tespit edildi.

Silahların satışına ilişkin 6 şüpheli, daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., E.Ş., İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da hareketli gece: Silahlı saldırıya giden şüpheli yakalandı
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Saat 03.30 sırasında merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, cerrahi maske takan iki şüphelinin, aynı maskeyle plakasını gizledikleri motosiklet üzerinde tabancayla havaya ateş ederek ilerlediğini fark etti.
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Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler, kaçmaya başladı. Orhan Kemal Bulvarı'ndan Sarıçam Mahallesi ara sokaklarına geçen iki şüpheli, motosikleti devirip, yaya olarak kaçmaya devam etti.
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Şüphelilerden birinin hurda deposu olarak kullanılan müstakil bir binaya girdiğini belirleyen polis ekipleri, deponun çevresini sardı.
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Depo ile arkasındaki müstakil evin duvarları arasına gizlenmeye çalışan şüpheli, kıskıvrak yakalandı.
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Polis aracına bindirilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, gazetecilerin \"Nereye sıkacaktın\" sorusuna ise \"Sana\" diye cevap verdi.
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Plakası maske ile gizlenmiş motosikletin çevresinde incelemede bulunan polis, şüphelilerin havaya ateş açtığı tabancayı motosikletin altında buldu.
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Ele geçirilen tabanca ve gözaltına alınan şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Şüphelilere ait motosiklet ise polis merkezinin bahçesine çekildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.
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Adana'da hareketli gece: Silahlı saldırıya giden şüpheli yakalandı
Adana'da bindikleri motosikletin plakasını ve yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip, tabanca ile havaya ateş açan şüphelilerden biri, polisin takibi sonucu iki müstakil binanın duvarları arasında saklanırken yakalandı

Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı: 'Yolda buldum' dedi
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20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
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