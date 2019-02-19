Gündem Çiftlikten dereye atılan domuz leşleri vatandaşları çileden çıkardı
ANTALYA

Antalya'da domuz çiftliğinden dereye atılan domuz leşleri vatandaşları çileden çıkardı

Çiftlikten dereye atılan domuz leşleri vatandaşları çileden çıkardı

Antalya Manavgat'ta Hayıtlıgür Deresine yakında bulunan bir çiftlikten domuz leşlerinin atıldığı iddia edildi. Sık sık aynı durumun yaşandığı belirten vatandaşlar "Jandarma ve belediye zabıtası defalarca gelip mühürlemesine rağmen çiftlik faaliyetlerini ve kesim yapmayı sürdürdü" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Haber Merkezi IHA
Antalya Manavgat'ta çiftlikten dereye atıldığı iddia edilen domuz leşi.
Antalya Manavgat'ta çiftlikten dereye atıldığı iddia edilen domuz leşi.

Antalya'da Manavgat’ın Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri sınırında bulunan bir domuz çiftliğinden Hayıtlıgür Deresine ölü domuzların atıldığı iddia edildi. Çiftliğin, belediye ekiplerince mühürlenmesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü de ileri sürüldü.

İHA
Manavgat'ta bulunan domuz çiftliği.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, Yeniköy ve Şişeler halkının domuz çiftliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ve dilekçe ile şikayette bulunduklarını söyledi. Kavuklu, "Ne yazık ki bugüne kadar şikayetlerimizden sonuç alamadık. Jandarma ve belediye zabıtası defalarca gelip mühürlemesine rağmen çiftlik faaliyetlerini ve kesim yapmayı sürdürdü" dedi.

İHA
Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu çiftlik hakkında şikayette bulunduklarını belirtti.

DEREYE SIK SIK DOMUZ LEŞİ ATILIYOR İDDİASI

Son günlerde Hayıtlıgür Deresinde sık sık domuz leşine rastladıklarını belirten Kavuklu, "Çiftlikte ölen domuzlar dereye atılıyor. Dere boyunca çürümeye başlamış domuz leşlerine rastlamak mümkün. Bu dere Naras Irmağına, Naras Irmağı da Manavgat Irmağına dökülüyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İHA
Çiftlikten dereye atıldığı iddia edilen domuz leşi.

İHA
Dereye atıldığı iddia edilen domuz leşi.
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