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Gündem Cinayet ihbarına giden polis evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiğini gördü
ADANA

Cinayet ihbarına giden polis evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiğini gördü

Adana'da cinayet ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Evde yapılan incelemede cinayet bulgusuna rastlanılamazken, ev sahibi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen hint kenevirleri...
Ele geçirilen hint kenevirleri...

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38014 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evden cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SAKSILARA EKİLMİŞ HİN KENEVİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

  • Evde arama yapan ekipler, cinayet izine rastlamazken, avlu kısmında saksılara ekilmiş 6 kök Hint keneviri buldu.

Evdeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hint kenevirlerine el koyan polis, ev sahibi Yaşar K.'yı gözaltına alarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürdü.

DHA
Ele geçirilen hint kenevirleri...

DHA
Ele geçirilen hint kenevirleri...
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