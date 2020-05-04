Cinayet ihbarına giden polis evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiğini gördü

Ekonomi

Enerji alanında çığır açacak: Petrol aramada yeni dönem

Türk bilim insanları petrol aramacılığında çığır açacak yeni bir yöntem geliştirdi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Karataş, “Yer altı sularındaki toplam petrol hidrokarbonlarına bakarak, petrol olup olmadığını anlıyoruz” dedi. Bu yöntem, bölgesinde Türkiye’nin elini güçlendirirken arama maliyetini düşürecek.