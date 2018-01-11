GündemCinayet zanlısından pişkin sözler İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün
3. SAYFA

Cinayet zanlısı: İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün - Adana haberleri

Cinayet zanlısından pişkin sözler: İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün

Adana’da bir kişiyi öldürmekten aranırken İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarını gören zanlının, "İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün" diyerek gülmesi dikkat çekti.

Haber MerkeziIHA
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Aralık 2017’de saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’inde meydana geldi.

İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Onat Mert S. (34), İbrahim T.'dan (33) 200 lira karşılığında esrar aldı. Uyuşturucu paketinin içinden ot çıkması üzerine zanlı, İbrahim T.'nin evine gelip parasını geri istedi.

İbrahim T'nin parayı vermemesi üzerine zanlı, av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan İbrahim T.'nin göğsüne isabet etti. İbrahim T., kanlar içinde yere yığılırken, Onur Mert S. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kan kaybeden İbrahim T'nin öldüğü belirlendi.

Cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan ifadelerden Onat Mert S.'nin uyuşturucu satışı yapmaktan çok sayıda kaydı olduğunu öğrenen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği polisleri, zanlının İstanbul Beyoğlu'nda "torbacılık" yaptığını tespit etti.

Beyoğlu Araştırma Ekipleri ile irtibat kuran Adana polisi, zanlının fotoğrafını gönderdi. Bunun üzerine ekipler, adresi verilen sokağa giderek zanlıyı suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu satışı yaptığı sokakta yakalanan zanlı, polislere, "Ben Mert değilim, siz benim kardeşimi arıyorsunuz. Benim adım Abdulgani" dedi. Bu ifadelerin doğrultusunda, ekipler zanlının fotoğrafını çekip, Adana polisine yolladı. Cinayet dedektifleri ise zanlının yalan söylediğini belirtip yakalanmasını istedi. Gözaltına alınan zanlı, uçakla Adana'ya getirildi.

  • Zanlı, buradaki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Gazetecileri gören cinayet zanlısı, "İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün" diyerek güldü.

İşlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı:
OYNAT00:28
Cinayet zanlısı: "Çekin Türkiye yakışıklı görsün"
Adana'da bir kişiyi öldürmekten aranırken İstanbul'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarını gören zanlının, "Çekin Türkiye yakışıklı görsün" diyerek gülmesi dikkat çekti.
YORUM YAP


ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI