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ANTALYA

Çirkin görüntü: Kekova'daki tarihi eserleri ilan tahtasına çevirdiler

Antalya'nın Demre ilçesindeki dünyaca ünlü Kekova'da Tersane Koyu'ndaki tarihi kalıntılara kimi ilan yapıştırdı, kimileri ise yağlı boya ile firma ve tur teknesi adını, telefonunu, kimi de sevgilisinin adını yazdı. Duruma tepki gösteren Üçağız Mahalle Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, tarihi kalıntıların üzerindeki yazıların silinmesini istedi.

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Haber Merkezi DHA
Çirkin görüntü: Kekovadaki tarihi eserleri ilan tahtasına çevirdiler
Koya tur tekneleriyle gelenlerin tarihi eserlere ilan yapıştırdığı gözlendi.

Likya döneminde gemi yapım merkezi olarak kullanılan Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova'da yer alan Tersane Koyu’nu, özellikle yaz mevsiminde yüzlerce tekne ziyaret ediyor. Deniz altı ve üzerindeki yapılarla tarihi eser niteliği taşıyan doğal liman konumundaki koya tur tekneleriyle gelenlerin tarihi eserlere ilan yapıştırdığı gözlendi. Kimi tarihi eserlere ilan yapıştırdı, kimileri ise yağlı boya ile firma ve tur teknesi adını, telefonunu, kimi de sevgilisinin adını yazdı.

DHA

Bazı tekne kaptanları, Kekova'nın turizmi açısından öneme sahip, tarihi kalıntılarla dolu koydaki tarihi eserlere zarar verilmesine tepki gösterdi.

DHA

Üçağız Mahalle Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, tarihi kalıntıların teknik ekip tarafından incelenip, üzerindeki yazıların silinmesini talep etti. Aliçavuşoğlu, "Burası hepimizin ekmek kapısı. Her gün burada yerli yabancı binlerce turist ağırlıyoruz. Bazı kendini bilmez arkadaşlarımız, yat kaptanlarımız yaptıkları yanlışla bindikleri dalı kesiyor. Binlerce yıllık tarihi mahvediyoruz. Bir önceki muhtar döneminde kalıntı üzerindeki yazılar, üzeri kireçle boyanarak kapatılmıştı. Sonrasında yeniden yazanlar oldu" diye konuştu.

Kekova eski günlerine döndü: Turist akınına uğruyor
FOTOĞRAF 17
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Tarih, doğa ve denizin iç içe olduğu, mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri ve günübirlik gelen yerli ve yabancı turistlerin yat turuna çıktığı Kekova, pandemi nedeniyle büründüğü sessizlikten kurtuldu. Kısıtlamaların kalkması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'ye uçuşları açmasının ardından Kekova, yeniden hareketlendi.
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Kekova, özellikle Rus turistlerin gelmesiyle eski canlılığına kavuştu. Kekova'ya gelen Rus turistler, kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti, Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan da yoğun olarak yat turlarıyla bölgeyi gezdi.
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Yat turlarını tercih edenler, önce denizde tarihin yattığı Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni geziyor. Bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'nin önü yatlarla doldu. Turistler, Kekova'nın altın koylarında verilen molalarda, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı.
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Yüzme molalarının ardından bazı yatlar da yolcularını, Korsanlar Mağarası'na götürdü. Küçük ölçekli yatlar mağaranın içine kadar girdi. Kekova'ya en yoğun yabancı turist akını ise Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan oldu. Yat turlarının yanında Kekova'da doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda çeşitli su sporları yapan turistler, gün boyu kano kullandı. Antalya ve Ege kıyılarından mavi yolculuk tekneleri de Kekova'ya yoğun olarak gelmeye başladı. Kekova'nın altın koylarını lüks tekneler doldurdu.
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Rus Anastasia Simatova, \"Kapıların açılmasına çok mutlu olduk. Kapılar açılınca hep gelmek istediğim Türkiye'ye ilk kez geldim. Türkiye ve Kekova beni büyüledi. Kekova, herhalde bu dünyadaki cennet. Unutulmaz bir gün yaşıyorum. Yine geleceğim. Tüm arkadaşlarıma Türkiye'ye ve Kekova'ya gelmeleri konusunda tavsiyede bulunacağım\" dedi.
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Rus Svetlana Bibikova, \"Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Türkler çok misafirperver ve candan insanlar. Antalya'ya 12. kez, Kekova'ya 10. kez geliyorum. Kekova benim cennetim, hayalim. Kapılar açıldığı gün bu turu satın aldım. Bugün çok mutluyum. Çünkü Kekova'dayım. Herkesi buraya davet edeceğim\" diye konuştu.
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Rus Andrey Platov da, \"Bu Türkiye'ye 12’nci gelişim. Kapı açılır açılmaz hemen turu satın aldım. Türkiye'nin tarihine, doğasına, denizine hayranım. İnsanlarının içtenliğine hayranım. Hep Antalya'ya ve her defasında Kekova'ya geliyorum. Çünkü Kekova benim favorim. Burası beni büyülüyor\" ifadelerini kullandı.
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Kekova eski günlerine döndü: Turist akınına uğruyor
Pandem kısıtlamaları ve yurt dışından uçuşların durdurulmasıyla sessizliğe bürünen Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerine döndü. Bölgeye gelen Rus turistler, yat turlarına çıktı.
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