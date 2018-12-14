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ANKARA

Çocuk Dostu Sarat Projesi hayata geçiriliyor

Çocuk dostu saraylar projesi hayata geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çocukların tarihi Saray, Kasır, Köşk ve Müzelere yönelik ilgisini artırmak amacıyla “Çocuk Dostu Saraylar” projesini hayata geçiriyor.

Yeni Şafak
Çocuk Dostu Sarat Projesi
Çocuk Dostu Sarat Projesi

Milli Saraylar İdaresi bünyesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezecek çocukların ilgisini ve tarih bilincini yükseltmek amacıyla hazırlanan “Çocuk Dostu Saray” projesi kapsamında ilk olarak Dolmabahçe Sarayı’nda çocuklara yönelik ücretsiz elektronik rehberlik hizmeti başlatıldı.

Ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında Sarayı ziyaret eden velilerinin kullandığı elektronik rehberlik sisteminden bağımsız olarak çocuklara özel bir elektronik rehberlik sistemi tasarlandı. Dolmabahçe Sarayı’nda çocuklara yönelik başlatılan elektronik rehberlik kapsamında, Sarayı ziyaret eden minikler, dijital kahramanlar Ahmet ve Zeynep’in eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nın büyülü dünyasında kapsamlı bir gezi yapma fırsatını yakalıyorlar. Kristal merdivenlerin tırabzanlarını, Süfera Salonunun büyülü atmosferini, Atatürk’ün vefat ettiği odayı, Saray Kütüphanesi ile nice tarihi salon ve mekanları elektronik rehberle tarihi sevdirici bir üslupla gezme imkanına kavuşan çocuklar aynı zamanda tarihi bahçeleri görüyor ve Saray Kuşluk’unda tavus kuşları ve sülünler başta olmak üzere birbirinden farklı kuşları keşfedebiliyorlar.

Çocuk Dostu Saray Projesi ile çocuklar kültürleri öğrenecek

Yaklaşık 130 dönüm arazi üzerinde yer alan Dolmabahçe Sarayı, “Çocuk Dostu Saraylar” projesi kapsamında yeni projelerle çocuklarla buluşmaya devam edecek.

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