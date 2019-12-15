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MALATYA

Çocuklar en doğal haklarını talep ediyor: Oyun parkı

Malatya’da Özalper Mahallesi Huzurlu Sokakta yaşayan vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabileceği bir park istiyor.

Haber Merkezi İHA
Çocuklar mahallelerine park istiyor.
Çocuklar mahallelerine park istiyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde bulunan Huzurlu Sokakta yaşayan mahalle sakinleri, çocuklarının oynayabileceği bir park olmaması nedeniyle mağdur olduklarını söylediler.

Çocuklar, boş alanda oyun oynamak zorunda kalıyor.
Sokakta bulunan ve uzun yıllar park alanı olarak bırakılan boş arsada toplanan vatandaşlar, yetkililerden mahallelerine bir park yapılmasını talep ettiler.

Mahalle sakinleri de çocukları destekliyor.

Çocuklarının oynayacakları bir park olmaması nedeniyle, boş arazide toz toprak içinde oynadıklarını söyleyen mahalleliler, yıllardır bir parka kavuşmanın özlemi içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Çocuklar, kaldırımlarda bulunan tuğla ve taşlarla oynamak zorunda kalıyor.

İlgili belediyelere bir çok kez sorunlarını ilettiklerini de dile getiren vatandaşlar, seslerinin artık duyulmasını isteyerek biran önce çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynayacağı bir parkın yapılmasını istiyor.

Oyun parkı olmadığından ötürü çocuklar mağdur durumda.
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