Gündem Çöp toplarken bulduğu 119 bin TLyi sahibine teslim etti Bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı
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Çöp toplarken bulduğu 125 bin TL'yi sahibine teslim etti - Bursa haberleri

Çöp toplarken bulduğu 119 bin TL'yi sahibine teslim etti: Bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir temizlik işçisinin çöp zannedip atmak için yerden aldığı poşetten çıkan 119 bin lira sahibine teslim edildi. Temizlik işçisi Ahmet Gökçe’nin bulduğu paralar, emekli işçi Nurettin Kılıççı’nın 25 yıllık birikimi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Ahmet Gökçe
Ahmet Gökçe

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir temizlik işçisinin çöp zannedip atmak için yerden aldığı poşetten çıkan 119 bin lira sahibine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah çöp toplarken yolda gördüğü poşeti kamyona atmak için eline aldı. Bu sırada poşetin içinde desteler halinde para olduğunu fark eden Gökçe ile yanındaki mesai arkadaşları, durumu kurum yetkilileri ve polise bildirdi.

Her yerde arıyordu: 11 gün sonra teslim etti
GÜNDEM
Her yerde arıyordu: 11 gün sonra teslim etti

Poşeti eline alınca içinde desteler halinde para olduğunu gören Gökçe, hemen durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, poşetin içindeki 110 bin lira ve 1500 doların, emekli Nurettin Kılıççı'ya (57) ait olduğu belirlendi.

Parasını alan Kılıççı, Yenişehir ilçesinden yetiştirmek için hayvan almak üzere Bursa'ya geldiğini aktardı.

Hayvan satın alacağı sırada parayı bulamadığını bildiren Kılıççı, "O anda dünya başıma yıkıldı çünkü 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Belediye çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçi para dolu poşeti sahibine teslim etti
GÜNDEM
İçi para dolu poşeti sahibine teslim etti

Temizlik işçisi, çöp toplarken bulduğu 110 bin TL ve bin 500 doları sahibine teslim ederek, emekli işçinin yıkılan hayallerini yeniden yeşertti.

Gökçe ise her insanın yapması gereken bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum" değerlendirmesinde bulundu.

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GÜNDEM
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Belediye Başkanı Dündar'dan tebrik

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, örnek davranışından dolayı Gökçe ile beraberindeki mesai arkadaşlarını kutladı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni birlikte gezdiği işçilere hediyeler veren Dündar, şunları kaydetti:

  • "Böyle olaylar, bizim için büyük bir imtihan. O anlarda kişilik öne çıkar. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir olayda insani hasletlerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi adına da seviniyoruz. Onun da alın teri emeği. Böyle vicdanlı ve duyarlı çalışma arkadaşlarımız olduğu için gururluyuz."
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