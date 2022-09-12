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İZMİR

Çöplük değil Büyük Menderes Nehri

Su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladı. İlgilileri göreve davet eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Çöplük değil Büyük Menderes Nehri
Büyük Menderes

Su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladı.

İlgilileri göreve davet eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir" dedi.

Sürücü, "Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti. Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük" diye konuştu.

Sorunun sulama sezonu sona ermeden çözülmesi gerektiğini belirten Sürücü, "Çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti.

Kuraklık Büyük Menderes'i de vurdu: Binlerce balık öldü
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Kentte, DSİ tarafından alınan karar üzerine haziran ve temmuz aylarından barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini 2 kez suladı. Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibari ile barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi.
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Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu. Bölgedeki çiftçiler ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarlarındaki kanallara su çekmeye başladı. Her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi.
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Su azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık da telef oldu. Balık ölümleri üzerine çiftçiler, tedbir alınması için başta DSİ ve Tarım ve Orman Müdürlükleri olmak üzere belirli yerlere giderek dilekçe verdi. Binlerce kuş, su yüzeyindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti. Nehrin eski yatağındaki sazan ve yayın başta olmak üzere çok sayıda balık türü kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor.
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Mahalleli olarak balıkların kurtarılmasını istediklerini belirten çiftçi Muhammet Çakır, yetkililere durumu bildirdiğini söyledi. Çakır, “Balık ölümlerinin nedeni kontrolsüz su çekildiği için su seviyesi çok düştü ve oksijensiz kalan balıklarda ölmeye başladı. Çiftçilerin büyük bölümü buradan tarlasını sulamak için su çekmeye başladı. Böyle olunca da bir hafta içerisinde nehir yatağındaki su seviyesi dibe vurdu. Çiftçiler günlere yayılarak sırayla su çekseydi bu balıklar telef olmazdı” diye konuştu.
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Çiftçi Özkan Güzey ise, \"Çocukluğum ve gençliğim biz yöre halkının 'azmak' olarak nitelediği büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında geçti. Burada çok balık avlayıp, yedik. Ancak bu balıkların bu şekilde ölmesi bizleri çok üzüyor. Bu şekilde giderse gelecekte bu azmakta canlı yaşamı devam etmeyecek. Çünkü bu azmağa başka balıkların giriş yapabileceği bir kanal yok. Her tarafı kapalı. Bu yıl çok kurak bir yıl oldu. Çiftçilerde mahsullerini buna rağmen ekti.
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Çiftçiler de haklı çünkü sulanması gerekiyor. Ancak sulamayı bilinçsiz şekilde yaptıkları için burası bu hale geldi. Sırasıyla sulama yapılsaydı sorun yoktu. Bir anda herkes buraya yüklendi. Su seviyesinin düşmesiyle oksijen azaldı ve balıklar da telef oldu. Kurutma kanallarının suları da buraya akıyor. Çevre mahallelerin kanalizasyon suları buraya salınıyor. Oksijen olmayışı ve pis suların daha çok olduğu Büyük Menderes Nehri eski yatağında artık canlılara yaşam alanı kalmadı. Biz bu duruma çok üzülüyoruz\" ifadelerini kullandı.
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Acil önlem alınmasını isteyen Ahmet Kaplan da, \"Yıllarımız bu azmakta balık tutmakla ve piknik yapmakla geçti. Ancak buradaki balıklarda şimdi ölmeye başladı. Her geçen gün de ölümler hızlanarak çoğalıyor. Buraya acil önlem alınması gerekiyor. Gerekli kontroller yapılsın, hiç olmazsa kalan balıkları kurtarabilelim\" dedi.
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Kuraklık Büyük Menderes'i de vurdu: Binlerce balık öldü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu. Balık ölümleri üzüntü yaratırken, çok sayıda kuş su üzerindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti. Bölge sakinlerinden çiftçi Özkan Güzey, "Çocukluğum ve gençliğim biz yöre halkının 'azmak' olarak nitelediği büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında geçti. Burada çok balık avlayıp, yedik. Ancak bu balıkların bu şekilde ölmesi bizleri çok üzüyor. Bu şekilde giderse gelecekte bu azmakta canlı yaşamı devam etmeyecek" dedi. Acil önlem alınmasını isteyen Ahmet Kaplan ise "Her geçen gün ölümler hızlanarak çoğalıyor. Gerekli kontroller yapılsın, hiç olmazsa kalan balıkları kurtarabilelim" diye konuştu.

Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi: Çiftçiler sevindi
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İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin son yağışlarla normale döndüğünü söyledi.
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Sezon başında kuraklıktan dolayı endişe yaşadıklarını, DSİ'nin sadece 2 kez sulama izni vermesine rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kaykı, son günlerdeki yağışlarla 2022 sezonuna umutlu girdiklerini kaydetti.<br><br>Kaykı, \"Ekim ayında DSİ tarafından yapılan toplantıda önümüzdeki yıl için yüzde 50 kuru, yüzde 50 sulu tarım olacağı söylendi. Ama Allah son zamanlarda iyi yağışlar verdi. Bu şekilde devam ederse kuraklıktan eser kalmayacak diye düşünüyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Yağışlarla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin yeniden yükseldiğini vurgulayan Kaykı, bu durumun üreticiyi umutlandırdığını ve sevindirdiğini dile getirdi.<br><br>Yağmurun yanı sıra kar yağmasını da umut ettiklerini ifade eden Kaykı, şöyle devam etti:<br><br>\"Şu anda topraklarımız suya doydu ama bu yeterli değil. Barajlarda suyun yeterli olmadığını öğrendik. Birkaç ay önce Menderes Nehri'nin üzerinde yürümüştük. Suyun hiç akmadığını görmüştük. Şimdi ise 2 metreye yakın su var. Menderes bizim kalbimiz, eğer bu akmazsa bizim de kalbimiz atmaz, üretemeyiz. Çünkü su olmadan ürünün yetişmesi mümkün değil.\"
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Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi: Çiftçiler sevindi
Aydın'da yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle birçok bölgede suları tamamen çekilen Büyük Menderes Nehri'nde yağışlarla birlikte debinin yükselmesi çiftçiyi sevindirdi.
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