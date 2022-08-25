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TEKİRDAĞ

Çorlu'da 'Kabze' operasyonu: Altı şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Kabze' adı verilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, altı kişi yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Çorluda Kabze operasyonu: Altı şüpheli gözaltına alındı
Çorlu'da operasyon.

İl Emniyet ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve asayiş operasyonu düzenledi. 'Kabze' adı verilen özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 250 personel katıldı.

Sabahın erken saatlerindeki önceden belirlenen 17 adreste arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Larissa'nın da kullanıldığı aramalarda, polis kapalı olan bahçe kapılarını açmak için duvardan atladı. Aramalarda, 120 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu bonzai, kanepenin içinde saklanmış ruhsatsız tüfek ele geçirildi, altı şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

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