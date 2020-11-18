Çorum'da 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin belediye başkanından açıklama Çorum'da 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin belediye başkanından açıklama: Çok ciddi sallandık, çok şükür can ya da mal kaybımız yok Çorum'un Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te meydana gelen deprem meydana geldi. Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede bir sorun yaşanmadığını belirtti. Torun, "Çok ciddi sallandık. Çok şükür can ya da mal kaybımız yok" dedi.

Haber Merkezi 18 Kasım 2020, 14:13 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 14:22 AA