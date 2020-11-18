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ÇORUM

Çorum'da 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin belediye başkanından açıklama

Çorum'da 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin belediye başkanından açıklama: Çok ciddi sallandık, çok şükür can ya da mal kaybımız yok

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te meydana gelen deprem meydana geldi. Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede bir sorun yaşanmadığını belirtti. Torun, "Çok ciddi sallandık. Çok şükür can ya da mal kaybımız yok" dedi.

Haber Merkezi AA
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Çorum'un Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Torun, depremin merkez üssünün ilçeye 10 kilometre mesafedeki Üçdam köyü olduğunu söyledi.

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Saat 02.05'te meydana gelen depremi hissettiklerini belirten Torun, "Hepimizin uyuduğu saatte deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısıyla uykumdan uyandım. Çok ciddi sallandık. Çok şükür can ya da mal kaybımız yok. Vatandaşlarımız deprem nedeniyle paniklemedi" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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