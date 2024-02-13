Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum: Bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tuttuk tutan tarafta olduk

"Oradaki arkadaşlarımızın talepleri üzerine kendileriyle görüştük. Görüşme çerçevesinde yapılması gereken çalışmaları TOKİ Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yaptılar. Hem iyileştirme bağlamında hem de alt gelir grubu kardeşlerimizin konut edinmesi ve sağlam, güvenli, depreme dayanıklı binalarda oturması için bu mücadeleyi verdiler. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tuttuk, tutan tarafta olduk. Hamdolsun bugün İstanbul'un her yerinde eserlerimiz var. Kadir abimizin eserleriyle başlattığımız o bayrak yarışını biz çok daha yukarılara taşıyan tarafta olacağız. O yüzden bize ihtiyaç duyduğu anda onları dinleyeceğiz. Onlarla ben görüştüm, yine görüşmemiz gerekiyorsa görüşürüz, yine dinleriz. Dinlerken de bahane üretmeden, bir bahanenin arkasına saklanmadan bu çözümleri ortaya koyarız. 25 yıldır bu anlayışla milletimize hizmet ediyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Milletimizin dertleriyle hemhal olacağız, onlarla ilgileneceğiz ve çözüm bulmaya devam edeceğiz."