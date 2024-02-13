Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum: Bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tuttuk tutan tarafta olduk

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesine ilişkin "İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma peşinden, hevesinden geri durmuyor. Orada dava açmanın gereği, gerekçesi nedir, İBB'ye sormak lazım." dedi.
Kurum, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Topbaş için camide Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, Kadir Topbaş'ı minnetle yad ettiklerini söyledi.
İstanbul'un ağabeyi olan Topbaş'ın, duruşuyla tavrıyla gülüşüyle samimiyetiyle içtenliğiyle her zaman İstanbullular için en iyisinin mücadelesini verdiğini belirten Kurum, "AK Partimizin sosyal belediyecilik anlayışının, İstanbul'dan başlayan tüm Türkiye'ye dalga dalga götüren anlayışın en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Yapmış olduğu eserlerle bugün İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde milletimizin refahı için huzuru için çalışmaları var, eserleri var." diye konuştu.
Murat Kurum, 31 Mart akşamı Kadir Topbaş'tan aldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklarını dile getirerek, 31 Mart'ta İstanbul'u ve Türkiye'yi kucaklayarak kentin her sokağına, her mahallesine iyi bakacaklarını, en zor anında milletin yanında olacaklarını söyledi.
Kurum, camide Kadir Topbaş'ın ailesinin de bulunduğunu, onları görünce Topbaş'ı görmüş gibi olduğunu anlattı.
"Bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tuttuk, tutan tarafta olduk"
Bir gazetecinin Tuzla'da 2019'da başlayan TOKİ projeleriyle ilgili sorusu üzerine Kurum, şöyle konuştu:
"İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor?"
Danıştay'ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptaliyle ilgili kararına ilişkin soru üzerine de Kurum, şunları kaydetti:
Kurum, günde binlerce uçağın havalandığı İstanbul Havalimanı'nda tüm dünyaya hizmet verildiğini belirterek, "Biz eserler kazandırmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. O yüzden muhalefetin ne yaptığıyla neyle ilgilendiğiyle açıkçası ilgilenmiyoruz. İstanbul'un gündemi neyse o gündeme odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Mevlid-i Şerif programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda kişi katıldı.