Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum: Bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tuttuk tutan tarafta olduk

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesine ilişkin "İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma peşinden, hevesinden geri durmuyor. Orada dava açmanın gereği, gerekçesi nedir, İBB'ye sormak lazım." dedi.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Pendik' de sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kurum, "Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız." diye konuştu.

İstanbul'un ağabeyi olan Topbaş'ın, duruşuyla tavrıyla gülüşüyle samimiyetiyle içtenliğiyle her zaman İstanbullular için en iyisinin mücadelesini verdiğini belirten Kurum, "AK Partimizin sosyal belediyecilik anlayışının, İstanbul'dan başlayan tüm Türkiye'ye dalga dalga götüren anlayışın en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Yapmış olduğu eserlerle bugün İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde milletimizin refahı için huzuru için çalışmaları var, eserleri var." diye konuştu.