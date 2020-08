Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaptığı şımarıklıktır

Saat 15.50'de Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında başlayan kabine toplantısı son buldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan'ın yayınladığı Navtex mesajına ilişkin "yetkisiz ve şımarıkça" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Giresun'dakivergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz.

22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz. 2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık.

22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz.

Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla halkımızın yanında oldu. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa sürecine başlayacağız.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi

Karadeniz'de tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek.

Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz. Doğal gazın ucuzlaması ile konuttan sanayiye her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız

Yurt dışındaki altını ülkemize getirerek altın rezervimizi 3 kat artırdık.

Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum.

"Kendi projelerini uygulayan bir Türkiye inşa ettik"

Dışarı akıttığımız kaynakları artık kendi ülkemiz için kullanacağız. Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkaracak projeleri teşvik ediyor ve destekliyoruz. Yapılamaz denilen ne varsa hepsini yaptık. Girdiğimiz yoldan geri dönmedik. Bütün engelleri sağlam duruşumuzla aştık. Bu zorlu mücadelede ülkemizin yanında yer alan herkese teşekkür ederim. Kendi projelerini kendi uygulayan bir Türkiye inşa ettik. Kendi halkının yanında olmayanları milletimize havale ediyorum. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.

Navtex açıklaması

Dışarıdaki senaryolara içeride figüranlık yapanlar önümüze engeller düzenler istedikleri kadar uğraşsınlar başaramayacaktır. Herkesin bir hesabı vardır ama hiç şüphesiz en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabbimizin hesabına ram olduk. BM'ye deklare edilen kıta sahanlığı sınırları içinde Oruç Reis tarafından yürütülen sismik araştırmalarımızla ilgili seyir durumumuzun süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı, virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım.

Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır.

"Batı bizi hiçbir zaman kendisinden görmedi"

Türkiye 200 yıldır insan hakları, hukuk devleti gibi evrensel değerler haline dönüşen çizginin takipçisidir. Yaşadığımız kayıplara, acılara rağmen bu değerleri sonuna kadar korumayı ve yaşatmayı başarmış bir milletiz. Biz dost ve kardeş olarak gördüğümüz halkların güvenliği ve esenliği için kendi canımızı feda ediyoruz. Bu sağlam maya günümüzde aynı şekilde bize yön vermekte, istikamet çizmektedir. Bu erdemli duruş batının kurduğu demokratik ve ekonomik sistemin dünya çapında egemen olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Biz de Osmanlı'dan itibaren aşama aşama bu sistemin içinde yer almanın gayreti içinde olduk. Biz bu tercihi yaptık ama batının bize hiçbir zaman aynı hüsnüniyetle yaklaşmadığını da kabul etmek durumdayız. Hangi adımları atarsak atalım batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi. Bu gerçeği AB tam üyelik sürecinde bizzat yaşamış bir kişiyim.

"AB hiçbir zaman dürüst olmadı"

18 yıldır ülkede Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptım. AB ile olan görüşmelerin hep içinde oldum. Ama AB liderlerinin hep tutarsızlıklarıyla karşı karşıya olduk. Hiçbir zaman dürüst olmadılar, sözlerinin arkasında durmadılar. Ülkemizin tam üyeliği için hangi şartları önümüze getirdilerse tamam dedik, ne istedilerse yaptık, fakat sonuçta ortaya çıktığı gibi AB'nin bizi tam üyeliği yapmak gibi ta başından itibaren niyeti yoktur.

AB'nin bir değerler bütünü değil bir grup ülkenin saplantısının esiri bir yapı olduğunu gördük. Ülkemize karşı teröristleri destekliyor. Yunanistan'dan FETÖ, PKK giriyor, gittiği yer neresi? Almanya. Bir diğer kısmı Fransa'ya gidiyor. Onlara ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mu? Bunlarla oturduğumuzda maalesef inkar ediyorlar. Her türlü sapkınlığı destekliyorlar.

Türkiye'ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır AB'nin sonunun da ilanı olmuştur. Artık dünyada hiç kimse buna bir değerler manzumesi olarak bakmıyor. Bu ülke yıllarca NATO ittifakının doğu kanadının en önemli ülkesi olan Türkiye'yi terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakmıştır. Ne yazık ki bir terör devleti kurulmasının da önünü açtılar. Bu terör devletinin kurulmasıyla ilgili olarak her türlü silah desteğini binlerce kamyonlarla Fırat'ın doğusuna yığdılar.

Bunları konuştuğumuzda 'yok böyle bir şey' dediler. Hepsi kayıtlarımızda, istihbari bilgilerimizde var. PKK, YPG terör örgütüyle bir olup ülkemize karşı pozisyon almışlardır. Bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır.

Biden'ın skandal açıklamaları

Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştireceklerini kameralar önünde söylemekten çekinmiyorlar. En azından oturup çay içmişliğimiz var. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız? Ama kullandılar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun bir süre sonra gündeme geldiğine dair bir zırvanın arkasına sığınmıştı. Bu siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybıdır. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp, yarışmaya bile cesaret edemiyorlar. Şeytana bile pabucunu ters giydirmek için binbir alavare dalavere ile siyaset mühendisliği oynuyorlar. Biz harbi olun, hasbi olun, mert olun, delikanlı olun, yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin, bunu söylüyoruz.

"Korkarım 2028'de de aynı şeyi konuşuyor olacağız"

Kin, husumet ve bağnazlıkla kararan gönüller gözleri de kör ediyor. Kimlerle yürüdüklerine, kimlerden destek aldıklarına dahi bakmıyorlar. Türkiye siyasetinin tek mottosunun Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin haline dönüşmüş olması gerçekten yüreğimizi acıtıyor. Sandıkla geldik, gidecekse öyle gideriz. Bunun kararını terör örgütleri, marjinal sapkın gruplar ne Amerika ve oradaki odaklar verebilir. Tek karar merci millettir. AK Parti milli iradenin üstünlüğü ilkesiyle bu çarkı kırdığı için 18 yıldır iktidardır. Çareyi dışarıda arayanlar için bundan daha büyük örnek ve ibret olabilir mi? Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile 2023'te de milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şayet muhalefet faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028'de de aynı şeyi konuşuyor olacağız.

"Her bir kuralın gerisinde çok büyük tecrübe, emek, bedel ve acı vardır"

Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelemiz sürüyor. Maalesef son dönemde olumsuz bir görünümle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, taziye, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma alanı haline dönüştü. Hele hele plajlar, buralar ayrı felaket. Can kaybında küçük de olsa bir artış yaşanıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Milletimizden bir kez daha tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesini istiyoruz. Her bir kuralın gerisinde çok büyük tecrübe, emek, bedel ve acı vardır. Temizliğe dikkat etmeyen, maske takmayan, fiziki mesafeye uymayan her kişi, temas ettiği herkes için sonu ölüme kadar tehdit kaynağı haline dönüştüğünü unutmamalıdır. Bazıları taşıyıcı olduğu için hastalığın ağır etkilerini hissetmiyor olabilirler ama bu kişiler virüsü bulaştırdıkları kişinin hayatını kaybetmesine, çok büyük acılar çektirmesini hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır.

"Lütfen sigaralarınızı çöpe atın"

Milletimden bir kez daha rica ediyorum. Türkiye şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım. Uymayanları ikaz edelim. Tamam; yani temizlik, maske, mesafe. Ama bir de bir gün bir şey daha hatırlatacağım. Lütfen şu sigaralarınızı özellikle artık çöpe atın. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından bir tanesi de işte o sigaradır. Kendi kendinize adeta ölüm fermanını imzalıyorsunuz o sigaranın dumanıyla. Bunu da bir kenara koymanız lazım. Her türlü toplu etkinliğe işte bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla, kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz. Çok çok sevdiklerimin dahi düğünlerine gitmedim, gitmiyorum. Kendilerini makamıma davet ediyorum, kendileriyle görüşüyorum, hediyelerimi de makamımda veriyorum ve bir şekilde uğurluyorum. Taziyelerimizi telefonla bildirmek, Fatihamızı uzaktan okumak aynı sonucu verir.

"Denizi geçtiğimiz yerde derede boğulmayalım"