Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

- Erdoğan, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dMVfMJhINa
Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dMVfMJhINa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Koronavirüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.