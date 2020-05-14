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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
  • Erdoğan, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Koronavirüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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