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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yılda Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki yeni ticaret hacmi hedefinin iki milyar dolar olarak belirlendiğini belirten Erdoğan, "Bu rakamı beş milyar dolara ulaşmanın önünde engel yok" dedi. Hırvat iş adamlarına yatırım çağrısında bulunan Erdoğan, "2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydettik. Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yılda Avrupada doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

İş dünyasının önündeki bürokratik engelleri kaldırmakta kararlıyız. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve dostluk bağlarının gelişmesi için her birinizin gayret göstereceğine inanıyoruz.

Yeni ticaret hacmi hedefimiz 2 milyar dolar olarak belirledik, 5 milyar dolara ulaşmanın önünde engel yok.

Enerji, altyapı, dijitalleşme, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğini geliştirebiliriz.

Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştireceği ticari iş birliği bölgenin de gelişmesine katkı yapar.

Koronavirüs salgını Türk ekonomisinin dayanıklılığını göstermiştir.

2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydettik.

İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesinden biriyiz.

İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. İnsansız Hava Aracı filomuzu, dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir.

Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz.

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