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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

-Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,

-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,

-Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,

-Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,

-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,

-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,

-Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,

-Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,

-Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,

-KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,

-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,

-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,

-Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,

-Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,

-Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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