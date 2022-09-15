Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
-Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,
-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,
-Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,
-Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,
-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,
-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,
-Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
-Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,
-Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,
-KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,
-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,
-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
-Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,
-Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,
-Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.