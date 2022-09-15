Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

Sevilay Yılman "Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor" deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı

Gazeteci Sevilay Yılman, TVNET ekranlarında HDP seçmeninin tümünün, oy verdiği partinin PKK'ya destek verdiğini bile bile oy verdiğini söyledi. 'Hepsi masum insanlar ben gidip konuşuyorum.' diyen Yılman, 'Bu çok önemli bir sosyolojik mesele. Benim bildiğimi, senin bildiğini biliyor bu insanlar. Ona rağmen gidip oy veriyor.' ifadelerini kullandı.

