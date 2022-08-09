Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 İslami Dayanışma Oyunlarına katılan ülkelerin lideriyle yemek yedi
KONYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Selçuklu Kültür Merkezi'nde 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşma yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunlarına katılan ülkelerin lideriyle yemek yedi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle yemek yedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi.

Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Çaşmaz ailesinin çay davetini geri çevirmedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanındaki cemevini ziyaret etti.
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Buradan ayrıldıktan sonra Bahadır Çaşmaz ve ailesinin çay davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin evine misafir oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Çaşmaz ailesinin çay davetini geri çevirmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Bahadır Çaşmaz ve ailesinin çay davetini geri çevirmeyerek aileyi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.<br><br>
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Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.<br><br>
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Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı.


Tarihi camide yangın

Tarihi camide yangın

​Restorasyonu yapılıyordu: Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Karayolundagarip bir cisim ilerliyor

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Abdülhamid Hanın göreve başlaması Yunanistanı panikletti

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

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​İlk kez açıkladılar

​'Amerika beni dinliyor' deyip hastanede dehşet saçtı.

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