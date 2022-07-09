Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

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Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı: Erdoğdu geri dönebilir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşinin yayınladığı kayıtlardan sonra partiden istifa etmek zorunda kalan Aykut Erdoğdu’ya kapıyı açık bıraktı. Kulislerde konuşulana göre CHP lideri, istifadan önce görüştüğü Erdoğdu’ya, “Sen parti için önemlisin. Olay biraz soğusun seni yeniden partide değerlendireceğiz” dedi. Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’in de aldatıldığını Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na anlattığı, ancak çiftin kayıtsız kaldığı belirtiliyor.