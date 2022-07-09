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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,

- Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Edibe Sözen,

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kamil Çolak,

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,

- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent,

- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamza Al getirildi.

Söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne de Mehmet Tuncer atandı.

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