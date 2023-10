Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile köklü ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz

Kütüphaneye Mevlüde Genç'in isminin verildiğini aktaran Erdoğan, "Mevlüde Genç hanımefendiyi ve 1993 Solingen faciasında kaybettiğimiz aile fertlerini rahmetle yad ediyorum. Bu sene 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk-Alman Üniversitesinin bütün mensuplarını kutluyor, her birine ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla insanımızı iki ülke arasında beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşları ve günden güne büyüyen ticari ilişkilerimiz aramızdaki dostluğun en bariz göstergeleridir. İki ülke arasındaki işbirliğini akademiye taşıyan Türk-Alman Üniversitesi bugün 5 fakülte, bir yüksekokul ve iki enstitüsü ile kuruluş hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarih boyunca her zaman iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde olmuş Türkiye ile Almanya arasındaki dostça münasebetlerin bundan sonra daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla eğitimde 10'uncu yılınızın ve merkez kütüphanenizin hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

"YÖK olarak Türk-Alman Üniversitesi projesini her zaman desteklediğimizi ve her türlü imkanı sağladığımızı ifade etmek isterim. Araştırma odaklı, çok dilli, uluslararası eğitim ve kültürlerarası iletişimle ön plana çıkan Türk-Alman Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında iki ülke arasındaki bilimsel, siyasi, toplumsal işbirliğine de büyük katkı sunmaktadır. Üniversitede yapılan her türlü akademik çalışma Türk-Alman ilişkileri bakımından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. Almanya ile siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilerimizin yanı sıra akademik alandaki işbirliğimiz de büyük önem ve anlam taşımaktadır. Ayrıca Almanya'da Türk kökenli yurttaşlarımızın varlığı, iki ülke arasında güçlü bağlar kurmaktadır."