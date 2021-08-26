Artık hiçbir güç milletimize kayıp verdiremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. Malazgirt Zaferi’nin 950. yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Demiri demirle dövenlerin Anadolu’yu aşkla yoğuranların destanına şehadet etmek üzere bir kez daha Ahlat’tayız.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatan haline gelmesi ve o şekilde kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle yad ettiğini, Anadolu’nun fatihi, Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alp Arslan’dan bugüne kadar her seviyede millete hizmet etmiş, eser vermiş, gönüller yapmış tüm büyüklerini tazimle andığını söyledi.

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AHLAT TARİHE ŞAHİTLİK ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Dünyada her şehrin farklı bir hikayesi bulunduğunu, Ahlat’ın hikayesinin ise tamamen kendine özgü olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Medeniyetimize Hazreti Ömer’in armağanı olan bu bölge, Orta Asya’dan batıya doğru yönelen Müslüman Türk göçerlerinin de toplanma ve dağılma merkezi olmuştur. Asırlar boyunca nice sultanları, alimleri, seyyahları, dervişleri, tacirleri, zanaatkarları misafir eden bu kadim şehri Selçuklular İslam’ın kubbesi, Osmanlılar ise ata şehri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor.

BU TOPRAKLARI İLELEBET KORUYACAĞIZ

Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında da Ahlat’ın çok büyük önemi olduğunu anlatan Erdoğan, Bizans imparatorunun Ahlat’a gelen öncü kuvvetlerinin, buradaki Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesinin zaferin ilk adımı olduğunu ifade etti.

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Daha sonraki asırlarda Horasan bölgesinden Ahlat’a gelen ve buradan bütün Anadolu’ya dağılan gönül erlerinin bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik iklimini tesis ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ecdat bu topraklara geldiğinde harap, bitap, yıkık coğrafyayla karşılaşmıştır. Anadolu’nun bizim desenlerimizle bezendiği o yıllarda Ahlat da önemli ilim ve sanat merkezi oldu. Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu’ya İslam mührü vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla hem eski mezarlıklarda hem şehirde kapsamlı çalışmalar başlattık. İşte bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor hem bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz.”

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DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.” dedi.

Erdoğan, “(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye’yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.” diye konuştu.

“Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.” diyen Erdoğan, “Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.” ifadesini kullandı.

MALAZGİRT ŞEHİTLERİ İÇİN DUA ETTİLER

Muş’tan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkisine geçti.

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SÜREÇ TALİBAN'IN EYLEMLERİNE BAĞLI

Ahlat’a gelen büyükelçilere Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği veren Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Türkiye’nin kritik bir dönemeçten geçen Afganistan’da da insani bir duruş sergilediğini ifade eden Erdoğan, “Havaalanında gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonlarının devam etmesi için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız olağanüstü çaba harcıyor. Afganistan’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarıyla sürdürüyoruz. Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerle beraber diplomatik temsilcilikleriyle vatandaşlarına yönelik tahliye çalışmalarına da destek sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz

İHTİYATLI BİR İYİMSERLİKLE YAKLAŞIYORUZ

Uluslararası toplumun Afganistan’a ilişkin atacağı adımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afganistan’da birinci öncelik, halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan’da tüm toplum kesimlerini yansıtan, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Belirsizliğin yanı sıra koronavirüs salgını, kuraklık ve ekonomik sorunların da Afgan halkının yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bugün milyonlarca Afgan, temel gıda malzemelerine muhtaç durumdadır.”

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TÜM TARAFLARLA YAKIN DİYALOG İÇİNDEYİZ

Yönetimde kim olursa olsun uluslararası toplumun Afganistan’a bu zor günlerinde yardım etmesi ve dayanışma göstermesinin zaruri olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Tabii bir başka önemli boyut da giderek artan düzensiz göç baskısıdır. Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz ama şunu da söylemek zorundayım. Türkiye’nin maalesef öyle bir ana muhalefeti, muhalefeti var ki 1,5 milyon Afganlının Türkiye’de olduğunu söylüyor. Baştan aşağı yalan. Şu anda ülkemizde kayıtlı kayıtsız 300 bin Afganlı göçmen vardır. Ülkemizin batı sınırlarında yeni durumların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun için de Afganistan’ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan’daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir.”

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