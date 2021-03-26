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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarını yaza doğru bitirmeyi temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin'den 50 milyon doz aşının gelmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin "Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın bitsin. Yaza rahat girmeyi planlıyoruz" dedi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi'nden girdiğimiz gibi çıktık, tamamen yasal" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarını yaza doğru bitirmeyi temenni ediyoruz
Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aşılama çalışmaları

Çin'den 50 milyon doz aşı bekliyoruz.

Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak.

Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.

Güney Kıbrıs'ta camiye saldırı

Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir.

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik

Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir.

Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi

Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir.

Meclis'in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar.

Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına son noktayı koydu: Bu iş bitmiştir
OYNAT 01:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına son noktayı koydu: Bu iş bitmiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılmasının yasalara aykırı olduğuyla ilgili sözlerine 'Meclisin alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamen yasaldır. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik. Bu işte böylece bitmiştir' ifadelerini kullandı.

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