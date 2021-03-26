Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarını yaza doğru bitirmeyi temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aşılama çalışmaları

Çin'den 50 milyon doz aşı bekliyoruz.

Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak.

Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.

Güney Kıbrıs'ta camiye saldırı

Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir.

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik

Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir.

Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi

Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir.

Meclis'in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar.

Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız.