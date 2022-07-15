Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Oğlunun mezarı başında konuşan Osman Ağaroğlu, şunları söyledi:<br>\"Biz bugün üzüntülü değiliz. Alnımız ak, başımız dik. Memlekete hayırlı bir evlat yetiştirebilmişsek ve bu milletin sevgisini kazanmışsa, bizim için en büyük gururdur, onun için biz yasta değiliz. Zaten bu çocuk her ne kadar nüfusta bizim üzerimize kayıtlı ise de sizin evladınız olmuştur. Onunla da öğünebilirsiniz. Ancak bizi üzen bir şey varsa, rüzgar ne taraftan eserse, o tarafa meyillenen, ortada olan sureti haktan görünen, olduğu gibi görünmeyip, iki yüzlü olanlara üzülüyoruz. Biz tarafsız olamayız, bizim tarafımız devletimizin yanıdır. Biz iki yüzlü olamayız, biz münafıklar gibi olamayız. Münafık kurtla beraber yer, köpekle beraber havlar, çobanla beraber ağlar, Allah o iki yüzlü insanların şerrinden emin ve mahfuz eylesin. Abdurrahim Karakoç'un söylediği gibi 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz'. Biz hakkın yolundayız. Hiçbir zaman da bununla ilgili pişmanlığımız yok. Yine şairin söylediği gibi 'Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem, gururdur, namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi asla güldürmem'.\"