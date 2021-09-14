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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'dan gelen heyeti kabulü

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Görüşmelere ilişkin bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından görüşmeye ait bir fotoğraf servis edildi.

Görev tamam: Gardaş 'alev savaşçıları' Azerbaycan'a alkış ve dualarla uğurlandı
FOTOĞRAF 11
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On sekiz gün boyunca Muğla’da konakladıkları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kardeş ülke Azerbaycanlı personel, bugün Muğla’dan ayrıldı.
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Konvoy halinde Denizli istikametine hareket eden kardeş ülke Azerbaycan’ın alev savaşçılarından sabah saat 04.00’te 215 kişi 52 araçlarla yola çıktı.
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Saat 06.30’da 174 kişi uçakla Dalaman Havalimanından, saat 12.00’de 169 personel 45 araçlarla, akşam saatlerinde de 174 Azerbaycan personeli uçakla Dalaman Havalimanından çıkış yapacak.
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Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “18 gün önce ilimize orman yangınları için gelen Azeri kardeşlerimizin görevleri bitti. 732 askerimizi Milli Piyango yurtlarında 18 gün boyunca ağırladık.
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Sahada çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Zor günlerde tek millet, iki devlet anlayışı ile yardımlaşmamız ve dayanışmamız gerçekten takdire şayan oldu. Kendilerinin gerek yangın alanlarında gösterdikleri önemli hizmetler, gerekse dinlenme alanlarında gönül bağı ile onları uğurlarken büyük bir mutluluk, aynı zamanda da burukluk içerisindeyiz.
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Kendilerine çok alışmıştık. Yolları açık olsun. Allah yollarını açık eylesin, belasız, kazasın memleketlerine ulaşmalarını diliyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
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Muğla’daki yangınlarda Türk itfaiyeci kardeşleri ile yan yana olduklarını belirten Azerbaycanlı komutanlar, “Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk itfaiyeci kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik.
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Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir.
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Çok mutluyuz ki biz kötü günde birlikte olduk ve asıl kardeşleriz. Biz aynı kandan ibaretiz.
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Yaşasın Türk, Allah Türk’ü korusun. İnşallah yangın olmaz, iyi günlerde, düğünlerde geliriz inşallah” dedi.
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Muğla’dan ayrılan Azerbaycan ekiplerini vatandaşlar yollarda Türk ve Azerbaycan bayrakları ile uğurlarken, ekiplere çiçek de verdi.
Görev tamam: Gardaş 'alev savaşçıları' Azerbaycan'a alkış ve dualarla uğurlandı
Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için Azerbaycan'dan gelen 732 personel görevlerini tamamlayarak, Muğla'dan Azerbaycan'a uğurlandı.

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