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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor: Ziyaretin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de 10 Aralık'ta yapılacak Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a hareket edecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret, işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacak" denildi.

Haber Merkezi AA
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret, "Tek millet, iki devlet" şiarını temel edinen iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacak" denildi.

Türk Komandosu Bakü'yü inletti: Vatan sana canım feda!
OYNAT 01:44
Türk Komandosu Bakü'yü inletti: Vatan sana canım feda!
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin kutlanacağı 10 Aralık törenleri için Bakü'ye giden Türk Komando Birliği, prova yürüyüşü düzenledi. Komandolar başkenti 'Her şey şehitler için. Vatan sana canım feda' marşıyla yankılandırdı.


Neler görüşülecek?

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

İki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

Türk Komandosu Bakü'yü
FOTOĞRAF 4
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Azerbaycan'da 10 Aralıkta zafer kutlamaları gerçekleştirilecek.
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Azerbaycan'a giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesi prova yaptı.
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Türk Komandosu Bakü'yü "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti
Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bakü'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk Komandosu Bakü'yü "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.


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