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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Güçlü deniz kuvvetine sahip olmamız tercih değil zorunluluktur" dedi. Erdoğan, "Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na canlı bağlantı ile katıldı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatın başarıyla neticelendiğini kaydeden Erdoğan, "Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz" dedi.

"Sahil Güvenliğimiz ile yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık"

İnşa edilen yeni gemilerle, denizaltılarla, gemiler için geliştirilen silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar çalışmaların kararlılıkla devam ettirileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

  • "Bizim ordumuz, tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en detaylı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak öldürmeye kalkarken biz Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna’dan Libya’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz, halen Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik önemli bir harekat yürütüyor. Pençe Kilit Harekatı’nda şehir düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nı başarıyla icra eden Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."

Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü başladı
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 11 Nisan tarihinde 12 bin personelin katılımıyla başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve 15 ülke ataşesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Törende Marmaris açıklarında Bakan Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu TCG Kemalreis fırkateyni top atışı ile selamlandı.
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15 ÜLKE TAKİP EDİYOR<br><br>ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Güney Kore, Letonya, Meksika, Pakistan, Senegal, Nijerya ve KKTC ataşelerinin takip ettiği tatbikatta, SAS ve SAT komandoları denizde faaliyetlerini icra edecek.
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SAT timleri Bulancık Adası’na Türk bayrağı dikecek.
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Marmaris açıklarında 45 deniz ve hava unsurunun katıldığı milli ve yerli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA ile MAM-L atışı icra edilecek.
Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü başladı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. 45 deniz ve hava unsuru faaliyetlerini icra edecek.


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