Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal paylaşım: Hoşça Kal Anne

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İstanbul Havalimanı ile THY'den salgın sonrası uçuş rekoru

İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY), bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde son iki yılın en yüksek günlük yolcu ve sefer sayısına ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda bugün icra edilen bin 324 seferle toplamda 214 bin 515 yolcu hizmet aldı. THY ise günlük 1457 uçuşla 241 bin 570 yolcuyu uçurdu.