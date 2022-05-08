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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal paylaşım: Hoşça Kal Anne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiiri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal paylaşım: Hoşça Kal Anne
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vefat eden annesi Tenzile Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"HOŞÇA KAL ANNE"

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı: Hoşça Kal Anne
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı: Hoşça Kal Anne
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait 'Hoşça Kal Anne' şiiri yer aldı.

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