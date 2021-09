Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı’na video mesaj ile katıldı.

Erdoğan, mesajında AK Parti’nin kadınlara verdiği önemi ve değeri anlattı. Türkiye’de siyasette de kadınların hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti’nin sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti, kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen, davasına ve ülkesine hizmet yolunda Hakk’ın rıza dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye’de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefi ile çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir. Ülkemizde eğitimden iş hayatına her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

Kadın Kollarını parti teşkilatının üç ana omurgasından biri haline getirdiklerini kaydeden Erdoğan, bu mücadelenin kolay olmadığının altını çizdi.

“Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadele ile kırdık” ifadelerini kullanan Erdoğan, kadınların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri önemli gördüğünü söyledi.

OYNAT 05:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında kadın teşkilatının partinin 3 omurgasından biri olduğunu belirterek 'Kadının hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağladı. Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Erdoğan, “Ama gidecek daha çok yolumuzun olduğunu biliyoruz. AK Parti’nin açtığı yol sayesinde Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tabi bu aynı zamanda sizlerin sorumluluğunu da artırıyor. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran’ındaki seçimlere kadar gece gündüz sahada olmamız, hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum. Tek bir anımızı dahi boş geçirmememiz gereken bir döneme girdik” açıklamasında bulundu.

REKLAM

OYNAT 01:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin birbirinizden farkınız yok Fatih kim siz kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta İBB'nin yapmış olduğu gösterilerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine ilişkin konuştu.



Erdoğan, 'İBB Başkanı için kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlara bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim siz kim?' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“En küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir”

Kadın elinin değdiği her işi gibi siyasetin de bereketlendiğine, renklendiğine, merhamet ve adalet temelinde geliştiğine inandığını kaydeden Erdoğan, “Ne kadar bizi taklit ederlerse etsinler, diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, riyakar, hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz, biliyorsunuz. Tacizin, istismarın, tecavüzün, aşağılamanın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir. Bunların tek derdi kendi kişisel hırslarını, çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır, artırmaktır. Şayet kadını bizim gördüğümüz gibi eşrefi mahlukat, insanoğlunun yarısı, en şerefli konum olan anne, eş, evlat, hayatın her alanında birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti’nin farkı kendiliğinden ortaya çıkacaktır” dedi.

REKLAM

Türkiye’yi 19 yılda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı esere, hizmete, yatırıma kavuşturan bir parti olarak kadınlara hayatın her alanında sağladıkları kazanımların millete iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Unutmayınız, bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, algı yönetimlerinin istilasına uğrayacaktır. Ülkemize de, kadınlarımıza da, partimize de bu kötülüğün yapılmasına seyirci kalamayız. İşte bunun için sizlerin katkısına, gayretine, desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin içinden geçtiği şu kritik dönemi başarı ile geride bırakması, evlatlarımıza teslim edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının akıbeti bakamından da çok önemlidir. Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde son iki asırdır hep başkalarının hikayelerini dinlemek yerine büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem vardır. Takvimleri geriye sararak, ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970’lerin ideolojik kavgalarının veya 1990’ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akamete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkarttıysak Allah’ın izni, milletimizin desteği ile bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz. Hep söylediğim gibi, AK Parti’nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına düşmeden milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerimizi zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum.”