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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti. AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir okudu.

Haber Merkezi İHA
Sanatçı ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sanatçı ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulüne katılanlar arasında; milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camii’nde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli "WeWalk" akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi’nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanına sarılıp şiirler okudular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara hediyeler takdim etti.

Cumhurbaşkanı, sporcu ve sanatçıları AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri de katıldı.

Sanatçılar, ney ve bağlama eserlerini sergiledi.

Milli yüzücü Rana Bağdat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
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