Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti. AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir okudu.

Haber Merkezi 02 Aralık 2019, 17:02 Son Güncelleme: 02 Aralık 2019, 17:18 İHA