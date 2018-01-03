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POLİTİKA

İstanbul haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'ye acımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin, "Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. Onun için de sonuna kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu." dedi.

Haber MerkeziAA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de halka hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından parti binasının balkonundan kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Soğuğa rağmen saatlerdir kendisini bekledikleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Sizin bu gayretiniz, sizin bu sabrınız inanıyorum ki geleceğin Sarıyer'i için çok daha bizlere faydalı, aydınlık yarınları getirecektir." dedi.

Bugün hem Sarıyer İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasını görmek hem de "hayırlı olsun" demek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerekse gençlik kolları ile bir arada olmak istediklerini, kendilerine neler yapacaklarını anlattıklarını söyledi.

"Rabia"nın unutulmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Rabiamız nedir? Tek millettir. Nedir? Tek bayraktır. Nedir? Tek vatandır. Nedir? Tek devlettir. Niçin tek millet diyoruz? Çünkü bizi bölmek, parçalamak istediler. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle tek milletiz. Bizi bölemeyecekler." diye konuştu.

Tek bayrak vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrağımıza eş bayrak yok. Üç, tek vatan. 780 bin kilometreyle tek vatan. Vatanımızı da bölemeyecekler. 'Yok Güneydoğu'da şöyle, Doğu'da böyle'. Avucunuzu yalarsınız. Ne oldu? Çukurlar açtılar, öyle mi? 'Yok Kato'ya çıkamazsınız' dediler. 'Gabar'a çıkamazsınız' dediler. 'Tendürek'e çıkamazsınız' dediler. Şu anda askerimiz de, polisimiz de, güvenlik korucularımız da, jandarmamız da hep birlikte yeri geldi Gabar'da oldular, Cudi'de oldular, Kato'da oldular, Kandil'de oldular ve o çukurları onlara mezar yaptılar. Ne dedik? 'F-16 oluruz helikopterlerimizle beraber onların başına başına ineriz'. Dört tek devlet. Neymiş paralel devletmiş. Ne oldu? Nerede o paralel devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da, kimisi Almanya'da, kimisi şurada, kimisi burada ama büyük bir kısmı da nerede? Şu anda cezaevindeler."

"Mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir"

Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bu güne kadar ne yaptılarsa, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. Onun için de sonuna kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu. Benim sizden bir ricam var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Ama mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir. Orada ne var? Parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlara hazır mıyız? Çok çalışacağız. Sarıyer'de önce yerel seçimi almaya hazır mıyız? Bu azminizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ben sizleri bu duyguların içerisinde en kalbi duyguyla selamlıyorum. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun."

Konuşmasının ardından, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bunun üzerine, vatandaşların yanına gelerek onlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi. Hareket eden aracın önünü, bir süre sonra genç bir kız ve annesi kesti. Erdoğan, anne ve kızıyla bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

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