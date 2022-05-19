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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin tanıtım görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, paylaştığı görüntüye "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz" notunu ekledi.

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